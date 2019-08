Friedrichshafen vor 1 Stunde

78-Jähriger stirbt nach Badeunfall am Seemooser Horn

Ein Schwimmer hat am späten Dienstagnachmittag im Bereich des Seemooser Horns einen reglos im Wasser treibenden Mann entdeckt. Der 78-Jährige konnte am Ufer zwar noch wiederbelebt werden, starb allerdings am Abend im Krankenhaus.