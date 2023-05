Die Vorbereitungen fürs Seehasenfest, das in diesem Jahr von Donnerstag bis Montag, 13. bis 17. Juli gefeiert sind, laufen. Bereits jetzt können Biermünzen und Wertmarken gekauft werden. Wie die Stadtverwaltung außerdem mitteilt, wurde der Preis für eine Maß Bier von den Festwirten auf 10,50 Euro festgelegt. Im vergangenen Jahr hatte der Liter 9,80 Euro gekostet.

Für die Biermünzen, die für 5,50 Euro pro Stück verkauft werden, gibt es beim Seehasenfest einen halben Liter Bier. Wertmarken werden für 2,50 Euro verkauft. Erhältlich sind Münzen und Marken im Rathaus am Adenauerplatz, in den Ortsverwaltungen sowie im Bürgeramt in Fischbach. Wer mehr als 100 kaufen möchte, muss zuvor per E-Mail an a.vos@friedrichshafen.de vorbestellen.