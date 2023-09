Der 68-Jährige hatte sich am Freitagabend in Friedrichshafen eine stark blutende Wunde an der Hand zugezogen, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 55-Jährigen kam. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Wegen seines aggressiven Verhaltens begleitete ihn die Polizei auf den Weg ins Krankenhaus, um seine Wunde dort versorgen zu lassen. Dort soll er einen Polizisten und die Sanitäter den Angaben zufolge als „Nazis“ und „Hitler“ beschimpft haben. Außerdem soll er mit dem Blut aus seiner Wunde absichtlich in Richtung der Einsatzkräfte gespritzt haben. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte ermittelt. (dpa)