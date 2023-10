Friedrichshafen vor 31 Minuten

Auf dem alten Hallenbad-Areal entstehen 67 Wohnungen: Werfen Sie mit uns einen Blick ins Gebäude

Das Projekt „Wohnen am Karl-Olga-Park“ in der Ehlersstraße schreitet weiter voran. Wo stehen die Arbeiten, wann können sich Interessenten um eine Mietwohnung bewerben und was kostet der Quadratmeter?