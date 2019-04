von Mona Lippisch

Hannah Herrmann und Annika Feßler sitzen auf der Wiese im Stadion des TSV Fischbach. Frühlingssonne scheint den beiden Freundinnen ins Gesicht. Die Mädels wirken gelassen und entspannt – obwohl sie kurz vor ihrem ersten Lauf stehen: Herrmann und Feßler starten beim "Viertele" in Fischbach. 10,4 Kilometer müssen die Läufer dabei zurücklegen. "Wir sind zwar zum ersten Mal dabei, aber wir sind gut in Form", sagt die 18-jährige Hannah Hermann. Seit etwa einem Jahr gehen die Freundinnen gemeinsam joggen, zwei bis drei Mal in der Woche. "Wir laufen eine solche Strecke auch im Training, das ist kein Problem", erzählt Feßler. Nach dem Lauf in Fischbach geht es zeitnah mit einem Halbmarathon weiter, angemeldet haben sich die Schülerinnen bereits.

Auch der Nachwuchs ist vertreten: Beim Zwergen-Marathon sind 16 Kinder dabei. Den Startschuss gibt es von Bürgermeister Andreas Köster. Luis Diesch schafft die Strecke am Schnellsten. | Bild: Mona Lippisch

Läufer freuen sich über das Wetter

Für Penny von Alberti ist es zwar nicht der erste Lauf, allerdings der erste Start in Fischbach. Die Markdorferin geht mit guten Vorsätzen an den "Viertele"-Wettkampf heran. "Für mich ist es eine Vorbereitung auf den Halbmarathon. Es ist quasi eine Art Bestandsaufnahme meiner Fitness", sagt von Alberti.

Entspannung vor dem Start: Penny von Alberti aus Markdorf genießt die Sonnenstrahlen im Fischbacher Stadion vor dem "Viertele"-Lauf. | Bild: Mona Lippisch

Ein Starter beim Halbmarathon ist Tim Dilger. Er hat schon öfters eine Strecke über 21 Kilometer zurückgelegt. "Ich denke, es wird kein Problem. Es ist zwar ganz schön warm geworden, aber ich denke einfach an das gute Essen nach dem Lauf", sagt der 33-Jährige.

Sportveranstaltung kommt gut an

Beim 16. Fischbacher Halbmarathon sind am Samstag mehr als 600 Sportler in sechs verschiedenen Laufformaten an den Start gegangen.

Video: Lippisch, Mona

"Einen Zuwachs können wir insbesondere beim Schülerlauf und beim Demokratie-Leben-Lauf verzeichnen", freut sich Hauptorganisator Harald Sewcz. Letzterer wird durch das Amt für Migration und Integration des Landratsamts Bodenseekreis gefördert: 100 Starter können kostenfrei teilnehmen. "Wir freuen uns, dass der Halbmarathon seit vielen Jahren gut bei den Leuten ankommt", sagt Sewcz.

Die Freunde Tim Dilger (von links), Dieter sowie Nora Kleitsch und Michael Vogt sind gemeinsam zum Halbmarathon gekommen und freuen sich auf den Lauf. | Bild: Mona Lippisch

Für die Organisation der Veranstaltung, Verpflegung der Sportler und vielem mehr sind rund 120 Helfer des Vereins sowie Freunde im Einsatz. "Es gehen etwa 800 Helferstunden drauf. Aber alle engagieren sich sehr gerne und es macht wirklich Spaß", sagt Sewcz. Der 67-Jährige ist Triathlon-Gruppenleiter des TSV Fischbach. "Ich versuche seit sehr vielen Jahren, die Menschen zum Sport zu bringen und sie auch dabeizubehalten." Sewcz wird auch am 27. April 2020 wieder die Ruder in der Hand halten, wenn der nächste Halbmarathon stattfindet.