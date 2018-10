von SK

Zwischen 10 und 12.30 Uhr verließ Jutta Rieß am vergangenen Dienstag die Wohnung in Radolfzell-Möggingen, wo sie sich zu Besuch aufgehalten hatte, mit unbekanntem Ziel. Die Polizei schließt bei der Frau aus Friedrichshafen eine Selbstgefährdung oder eine hilflose Lage nicht aus. Umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen seien bislang ohne Erfolg geblieben.

Seit Dienstag wird Jutta Rieß aus Friedrichshafen vermisst. | Bild: Polizei

So wird die Vermisste beschrieben: Hagere Statur, dunkles kurzes Haar, etwa 1,70 Meter groß, auffälliges Muttermal auf der linken Wange. Bekleidet ist Jutta Rieß mit schwarzen Leggings, einem schwarzen Pullover mit Pailletten und Sneakern.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter Telefon 0 75 31/99 50, zu melden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein