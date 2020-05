Eine 54-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag an der Einmündung Austraße/Bodenseestraße einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben übersah sie beim Abbiegen in Richtung Ortsmitte Ailingen eine vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin und kollidierte mit dieser.

17-Jährige schwer verletzt im Krankenhaus

Die 17-jährige Motorradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und vom verständigten Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Unfall entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.