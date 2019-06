Bereits zum zwölften Mal dreht sich beim Häfler Lions-Club alles um kleine, gelbe Gummi-Enten. Die nummerierten Glücksbringer sollen am Seehasenfest-Samstag auf dem Bodensee um die Wette schwimmen und möglichst viel Geld für den guten Zweck einbringen. „Sämtliche Einnahmen gehen an benachteiligte Kinder und Jugendliche und deren Familien“, erklärt Hermann Dollak vom Lions-Club Friedrichshafen, der die Benefizaktion in Zusammenarbeit mit dem Seehasenfestausschuss organisiert.

Bis zu 5000 Enten werden am Renntag um 19 Uhr hinaus auf den See gefahren. „Dieses Jahr machen wir das erstmals mit einem großen Floß“, sagt Hermann Dollak. „Dadurch haben die Besucher auch einen besseren Blick auf das Geschehen.“ Auf Höhe der Freitreppe gegenüber der Konzertmuschel werden die mit Losnummern versehenen Gummi-Tiere dann ins Wasser gelassen und müssen die etwa 100 Meter lange Rennstrecke zurücklegen.

Den Paten der 500 schnellsten Enten winken zahlreiche Preise, die verschiedene Unternehmen für die Benefizaktion gespendet haben. Dazu gehören etwa ein einstündiger Zeppelinflug für zwei Personen, Gold im Wert von 500 Euro und Bahnreisegutscheine. „Statistisch räumt also jede zehnte Ente ab“, so Dollak, „das ist doch eine super Gewinnchance.“

Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Lose zum diesjährigen Entenrennen startet am heutigen Freitag. Die Lose kosten jeweils vier Euro und sind am Stand des Lions-Clubs auf den Häfler Wochenmärkten und in zahlreichen Geschäften in der Stadt erhältlich. Darüber hinaus werden am 5. und 6. Juli im Bodenseecenter und am 11., 12. und 13. Juli am Infostand des Seehasenfestausschusses an der Freitreppe Lose verkauft. Ein Flyer, in dem sämtliche Vorverkaufsstellen aufgelistet sind, soll nach Angaben der Organisatoren in Kürze im Internet auf der Seite www.lions-fn.de veröffentlicht werden.