Friedrichshafen vor 3 Stunden

50-Jähriger wird von Mann mit Klappstuhl geschlagen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Donnerstag in der Keplerstraße in Friedrichshafen gekommen. Dabei schlug ein 39-Jähriger einen 50-Jährigen mit einem Klappstuhl.