Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit erwischten einen Mann aus Weißrussland beim illegalen Handel mit Diesel. Wie die Bundespolizei berichtet, wurden die Beamten auf den 45-Jährigen aufmerksam, weil er Kraftstoff aus einem in seinem Kleintransporter befindlichen 1000-Liter-Container in einen Lastwagen umpumpte. Auf Befragen gab er an, dass der Diesel aus Österreich stamme. Die Zöllner leiteten ein Bußgeldverfahren wegen leichtfertiger Steuerverkürzung ein und erhoben die Energiesteuer in Höhe von 470 Euro nach. Zudem kassierten sie ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Wegen des Verdachts des Gefahrgutverstoßes informierten die Zollbeamten zudem die Polizei.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben ein weiteres Bußgeldverfahren gegen den Mann ein. Sie beanstandeten den ungesicherten und ungekennzeichneten Transport von Gefahrgut sowie eine um mehrere Jahre überschrittene Prüffrist des Kunststoffbehältnisses. Der 45-Jährige musste zudem einen dreistelligen Betrag als Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Weiterfahrt mit dem gefüllten Kunststofftank wurde dem Mann untersagt.