44 Kitas in Friedrichshafen bereiten sich auf den eingeschränkten Regelbetrieb vor, den das Land mittels der Corona-Verordnung am Samstag bekannt gegeben hat. Die Stadt und die neun weiteren Kita-Träger wollen diesen eingeschränkten Betrieb ab Mittwoch umsetzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Hälfte der Kinder darf betreut werden

Das Land gibt vor, dass beim eingeschränkten Regelbetrieb maximal 50 Prozent der Kitaplätze belegt werden dürfen. Das heißt, die Gruppen werden halbiert, sodass je nur die Hälfte der Kinder in der Kita betreut wird. Bei regulärem Betrieb gibt es derzeit 2765 Kita-Plätze in Friedrichshafen.

Friedrichshafen Lichtblick für Kita-Kinder: Halbe „Belegschaft“ darf ab Montag gleichzeitig betreut werden Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Belegung werden laut Mitteilung wie bisher zuerst die Kinder berücksichtigt, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben. Das sind momentan 235 Sprösslinge. Bei einer Belegung von bis zu 50 Prozent können damit im gesamten Stadtgebiet weitere 1148 Kita-Plätze belegt werden.

Belegung der Plätze von Kita zu Kita verschieden

Einzelne Einrichtungen seien jedoch schon jetzt nahe an der Belegung von 50 Prozent durch Kinder in der Notbetreuung. Deswegen falle die Belegung weiterer Plätze von Kita zu Kita verschieden aus.

Stadt vergibt Plätze nach Prioritäten

Die weiteren Plätze sollen in allen Kitas in Friedrichshafen nach Prioritäten vergeben werden. Diese wurden von Städtetag, Gemeindetag und den kirchlichen Trägerverbänden auf Landesebene gemeinsam festgelegt: Sind die Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung vorsorgt, sollen Sprösslinge mit Förderbedarf nach der öffentlichen Jugendhilfe und Kinder mit erschwerten Bedingungen in den Familien berücksichtigt werden.

Friedrichshafen Das haben sich zwei Mütter anders vorgestellt: Kein Kita-Platz trotz Rechtsanspruch Das könnte Sie auch interessieren

Auch soll ein angemessener Puffer eingebaut werden, um eventuelle „Nachzügler“ dieser Kinder versorgen zu können.

Belegung mit rollierendem System

Kitas, die nach der Belegung nach Prioritäten noch Platz haben, vergeben diese im rollierenden System: Entweder kommt ein Teil montags, mittwochs und freitags, der andere Teil dienstags und donnerstags – und in der folgenden Woche dann umgekehrt. Oder es findet ein wöchentlicher Wechsel statt.

Welches System gewählt wird, entscheidet der Träger oder die jeweilige Einrichtung. Die Abrechnung der Kitagebühren erfolgt entsprechend der jeweiligen Vereinbarung, angepasst an die tatsächliche Betreuung.

Hygiene- und Verhaltensregeln

Durch die Halbierung der Gruppen und die Betreuung in festen Gruppen durch möglichst gleichbleibende Kita-Mitarbeiter soll der Infektionsschutz möglichst gut gewährleistet werden. Für jede Einrichtung wurde außerdem ein Hygieneplan erstellt.

Eltern und weitere Menschen sollen die Einrichtung nur betreten, wenn es unvermeidbar ist. Die Mitarbeiter müssen die Abstandsregel sowie die Hygieneregeln einhalten.