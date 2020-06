Ein 42-Jähriger hat gemeinsam mit einem 12-jährigen Jungen am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Ailinger Straße in Friedrichshafen zwei Flaschen Champagner gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden nach dem Kassenbereich von einem Ladendetektiv abgefangen und kontrolliert. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Mann hat nun Hausverbot im Supermarkt

Außerdem wurde dem Mann ein Hausverbot in dem Supermarkt ausgesprochen. Das Kind wurde nach den Ermittlungen von den Polizisten an einen Erziehungsberechtigten übergeben.