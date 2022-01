Friedrichshafen vor 4 Stunden

41-Jähriger nach Diebestour durch Häfler Innenstadt in Untersuchungshaft

Ein 41-jähriger Mann, der im Bereich Friedrichshafen zahlreiche Diebstähle begangen haben soll, sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Allein am Mittwoch soll der Tatverdächtige in der Häfler Innenstadt gleich mehrfach auf Diebestour gewesen sein.