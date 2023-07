Schon eine halbe Stunde, ehe die ersten Musikanten zu sehen sind, ist der Hofener Kreisel gepackt voll mit Zuschauern. Bruno Hirscher und Dieter Fricker moderieren hier den Seehasenfestzug und erinnern zunächst an dessen Anfänge. „Stadtrat Konstantin Schmäh und Bürgermeister Grünbeck wollten etwas für die Kinder tun. Genau wie heute waren 4000 Kinder beim ersten Festzug am 25. Juli 1949 dabei“, sagt Hirscher.

Bruno Hirscher begrüßt Gisela Banholzer und Doris Schwarzkopf, die beim ersten Seehasenfestzug 1949 als Kinder dabei waren. | Bild: Corinna Raupach

Unter diesen Kindern 1949 waren zwei, die heute als Erwachsene auf Klappstühlen auf das Geschehen warten. Doris Schwarzkopf ging damals in die vierte Klasse und erzählt, dass die Krepppapierstreifen, die sie anstelle von Kostümen trugen, bei Regen ausfärbten. Gisela Bahnholzer war Erstklässlerin. „Deswegen kommen wir jedes Jahr her, wir sind Stammgäste“, sagt sie.

Der Festzug Der Seehasenfestzug stand in diesem Jahr unter dem Motto „Der Seehas im Land der Fantasie“. Rund 4000 Teilnehmer liefen mit. Ausgangs- und Endpunkt war die Pestalozzistraße. Bei der Ehrentribüne am Stadtbahnhof, am Franziskuszentrum und am Hofener Kreisel führten Moderatoren durch das Geschehen.

Der Seehasen-Fanfarenzug läuft ganz vorne. | Bild: Corinna Raupach

Als sich der Festzug von der Eugenstraße aus nähert, begrüßt ihn das Publikum mit lautem Applaus, jede Gruppe wird auf neue bejubelt: Die zahlreichen Seehasen im ersten Block, die Fanfarenzüge, die farbenfrohen Kostüme, die sich die Schulen zum Thema „Der Seehas im Land der Fantasie“ haben einfallen lassen, und die Darstellungen aus der Geschichte Friedrichshafens.

Den Seehasen begrüßen alle begeistert. | Bild: Corinna Raupach

Neu dabei sind die Schwabenkinder

Neu dabei sind in diesem Jahr die Schwabenkinder, dargestellt von Schülern der Bodensee-Schule St. Martin. Bruno Hirscher erinnert an die Kinder armer Bergbauernfamilien aus Vorarlberg, Tirol, Südtirol und der Schweiz, die vom 17. bis ins 20. Jahrhundert hinein für oberschwäbische Bauern arbeiteten. Am Ende des Winters machten sie sich zu Fuß auf den Weg. „In Friedrichshafen fand der Kindermarkt in der Karlstraße statt. Spätestens an Martini ging es wieder zurück in die Heimat“, sagt Hirscher.

Neu beim Festzug sind die Schwabenkinder der Bodensee-Schule St. Martin. | Bild: Corinna Raupach

Erst die Schulpflicht in Württemberg und eine Pressekampagne in den USA gegen die „Sklavenmärkte“ setzten den Kindermärkten ein Ende. Die Schwabenkinder im Festzug tragen Lodenjacken, wadenlange Röcke, Kopftücher und Filzhüte und sind mit Bündeln, Stöcken und Rechen unterwegs.

Das Graf-Zeppelin-Gymnasium erinnert an das LZ 27. | Bild: Corinna Raupach

Dass in diesem Jahr keine Pferde mitlaufen, wird von einigen Zuschauern bedauert. Trotzdem spenden sie Applaus, als die Bürgergarde zu Fuß marschiert und die historischen Kutschen von Traktoren gezogen vorbeifahren.