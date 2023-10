An seinen schweren Kopfverletzungen ist ein 36-jähriger Mann nach einem Fahrradunfall am Dienstagmorgen in Waltenweiler verstorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war mit einem 42-jährigen Fahrradfahrer zusammengestoßen, der ihm auf dem Gehweg entlang der Blankenrieder Straße entgegen kam.

Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hatte, seien beide Männer verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Der 36-Jährige, der Richtung Lindenholz fuhr, habe nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und sei mit dem 42-Jährigen zusammengeprallt.

36-Jähriger nach Sturz zunächst bewusstlos

Beide Radfahrer stürzten, der 36-Jährige blieb bewusstlos liegen. Der 42-Jährige zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt am Unfallort ins Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb der 36-Jährige an seinen schweren Kopfverletzungen.