Friedrichshafen vor 3 Stunden

34-Jährige will am Flughafen Friedrichshafen 17.000 Euro im BH schmuggeln

Mehrere Bargeldschmuggler sind in der vergangenen Woche am Flughafen Friedrichshafen erwischt worden. Eine Frau hatte 17 000 Euro in ihrem BH eingenäht.