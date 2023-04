Ein 32-jähriger Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall am Donnerstag kurz vor 11 Uhr in einem Betrieb am Alfred-Colsman-Platz in Friedrichshafen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war an einem vollautomatischen Stapler eine Störung aufgetreten. Nachdem diese beseitigt war, wurde der Stapler wieder in Betrieb gesetzt.

Aus noch ungeklärter Ursache klemmte dabei der Stapler das Bein des 32-Jährigen ein, der sich in der Nähe befanden. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben Ermittlungen aufgenommen und prüfen, ob Fremdverschulden zugrunde liegt.