Immer wieder war den Ermittlungsbehörden zufolge in Kirchen in Friedrichshafen, Meckenbeuren und Langenargen das Fehlen von Geldbeträgen in den Sammelbehältnissen aufgefallen. In Zusammenarbeit mit den Kirchen gelang es der Polizei, die Tatverdächtige zu identifizieren, heißt es weiter. Am Montagvormittag wurde die Frau im Stadtgebiet von Friedrichshafen festgenommen, als sie dabei war, erneut eine Kirche zu betreten.

Die 32-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt und bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Weitere Nachforschungen der Polizei dauern an.