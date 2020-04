Zunächst missachtete der 31-Jährige in der Albrechtstraße das gegen ihn bestehende Hausverbot im Landratsamt, berichtet die Polizei. Da der Mann entgegen der Anweisungen von Security-Mitarbeitern das Gelände nicht verließ, wurde die Polizei verständigt. Nachdem er sich weiterhin weigerte, die Örtlichkeit zu verlassen, brachten Polizeibeamte und Sicherheitsdienst-Mitarbeiter den 31-Jährigen gemeinsam vom Gelände verbracht. Dabei, so berichtet die Polizei weiter, kam es zu Widerstandshandlungen, weshalb der Mann mit Handschellen gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde.

Auf Anordnung des Amtsgerichts wurde der 31-Jährige der Polizei zufolge wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Nachmittag erschien er erneut beim Landratsamt und warf mit Steinen insgesamt vier Fensterscheiben ein. Daraufhin wurde er vom Sicherheitsdienst vorläufig festgenommen und an die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten übergeben. Nachdem er weiterhin aggressiv und uneinsichtig agierte, wurde er nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtsrichter wieder in Gewahrsam genommen.