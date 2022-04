Rund 30.000 Mal haben Menschen seit November 2021 das Angebot für ihre erste, zweite, dritte und sogar vierte Impfung an einem der Impfstützpunkte in Friedrichshafen, Tettnang und Überlingen in Anspruch genommen. In dieser Zeit waren nach Angaben des Landratsamts 234 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unter ihnen 34 Ärztinnen und Ärzte, 69 medizinische Fachangestellte sowie 131 Helferinnen und Helfer, im Einsatz.

Größten Anteil bilden die Drittimpfungen

Insgesamt haben sie 13.286 Einsatzstunden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet. Dabei wurden 2318 Erst- und 3757 Zweitimpfungen verabreicht. Den größten Anteil hatte aber die Auffrischimpfung (Drittimpfung) mit 23.037 Dosen. 888 Menschen nahmen die Möglichkeit einer vierten Impfung in Anspruch. Die geschäftigsten Einsatztage hatten die Impfstützpunkte in der Woche vom 27. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022. In dieser Zeit wurden insgesamt 3658 Impfungen geleistet, was 523 pro Tag entspricht.

Das Impfteam an der Messe verabschiedet sich: Der Impfstützpunkt beendete am 30. März den Betrieb. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Auch am letzten Betriebstag des Impfstützpunkts an der Messe Friedrichshafen hatten immerhin noch mal 140 Personen einen Termin gebucht. Christoph Keckeisen, Erster Landesbeamter, besuchte das Team des Impfstützpunkts und der Messe an seinem letzten Einsatztag, um sich für die eindrucksvolle Leistung zu bedanken. Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, betonte, dass Krisen nur gemeinsam bewältigt werden können.

Die Impfstützpunkte waren im November 2021 vom Landkreis gemeinsam mit den Städten Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang beziehungsweise der Messe Friedrichshafen zur Unterstützung der ärztlichen Praxen im Landkreis eingerichtet worden.

Dank zum Abschied (von links): Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann, Erster Landesbeamter Christoph Keckeisen, Impfteam-Chef Michael Fischer, Messelogistik-Leiter Gebhard-Witt. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Inzwischen haben laut Sozialministerium Baden-Württemberg knapp 74 Prozent der Kreisbevölkerung zwei Impfungen erhalten und über 55 Prozent die Auffrischimpfung. Wer noch nicht oder nicht vollständig geimpft ist, kann sich künftig an die hausärztlichen beziehungsweise kinder- und jugendärztlichen Praxen im Landkreis wenden, um einen Termin zu vereinbaren oder eine Impfpraxis genannt zu bekommen.