Erinnerungen sind trügerisch. So liest Peter Gerstmann am Anfang des Abends einen Ausschnitt von Günther Grass. Er erzählt, wie sich Erinnerungen den Häuten einer Zwiebel gleich hintereinander verstecken, zu Tränen rühren und zum Schummeln verleiten können.

Gerstmann selbst hat eine unbestechliche Stütze für Erinnerungen. Seit 30 Jahren schreibt er auf, was ihn bewegt: Gedichte, Lieder oder Auszüge aus Romanen. Am Freitagabend lässt er im Gessler 1862 zum ersten Mal ein Publikum an dieser Auswahl teilhaben. Seinen Vortrag unterstützt nachdrücklich und mit großer Ruhe vorlesend Friedrike Lutz, die Leiterin des Schulmuseums.

Lieder und Texte von Bertold Brecht über Arno Geiger

"In der Chinakladde steht, woran ich geglaubt habe, was mich angetrieben hat und wovon ich geträumt habe", sagt er und hält das schwarze Notizbuch mit den roten Ecken hoch. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH zeichnet seinen Weg nach vom Kölner Friedensaktivist und Sozialist zum Realist, Ehemann und Vater. In Liedern und Texten von Bertold Brecht über Arno Geiger bis Frank Goosen ersteht die Gefühlswelt einer Generation, sozialisiert zwischen Nato-Doppelbeschluss, sozialliberaler Bildungsreform und BAP.

30 Jahre hat Peter Gerstmann Lieder und Texte in seiner Chinakladde gesammelt, jetzt stellt er sie zusammen mit Friedrike Lutz im Gessler 1862 vor. | Bild: Bild: Corinna Raupach

Er habe verpasst, den Wehrdienst zu verweigern und die Friedensdemo am Bonner Hofgarten in Gedanken von der Hardthöhe aus miterlebt, sagt er. Wie intensiv er sich mit Krieg und Frieden auseinandergesetzt hat, zeigen die Texte der Kladde: "Warum nicht", fragt Wolfgang Borcherts Soldat, als der Richter ihm nach dem Krieg sagt, dass er niemanden totschlagen dürfe.

Der Sohn des Spielzeugmachers in Iain Lawrences "Der Herr der Nussknacker" erlebt den ersten Weltkrieg durch Briefe und mitgeschickte Holzfiguren des Vaters und BAPs "Jupp" erinnert sich an Yetis und karierte Zebras, aber nicht an Stalingrad. Dem 18-jährigen anonymen Gefallenen kann Hannes Wader nur einen sauberen Schuss wünschen und ihm versprechen, "für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein".

Sehr persönlicher Abend

Es ist auch ein sehr persönlicher Abend. Gerstmanns Vater ist unlängst gestorben. "Ihr werdet ganz viel von meinem Vater im Programm sehen und deshalb werde ich diesen Abend meinem Vater widmen", sagt Gerstmann gleich zu Beginn. In Texten und Liedern erwächst eine Hommage an einen, der zugewandt, aufrecht und zugleich fern den Sohn begleitet. BAPs "Verdamp lang her" singt er zum Abschluss.