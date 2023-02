Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen seit Mitte November vorwiegend Fahrraddiebstähle, Diebstähle aus Gaststätten und Hotels, ein versuchter sowie ein vollendeter Autoaufbruch und mehrere Einbrüche in Lagerräume und ein Lokal auf das Konto eines 33-Jährigen gehen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Verdächtiger geht Ermittlern wiederholt ins Netz

Demnach stand der Mann bereits Anfang Dezember im Visier der Ermittler. Bei seiner vorläufigen Festnahme hatte er ein gestohlenes Rad dabei, musste jedoch zunächst wieder auf freien Fuß entlassen werden. Vor weiteren Diebestouren machte er laut Polizei in der Folge nicht Halt, bestritt offenbar sogar seinen Lebensunterhalt mit den Taten und ging den Ermittlern dabei wiederholt ins Netz.

Dank umfangreicher Ermittlungsarbeit, zu der auch das Auswerten diverser Überwachungskameras gehörte, konnten die Beamten den 33-Jährigen nun auch mit weiteren Fällen in Verbindung bringen, heißt es in dem Pressetext weiter.

33-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Insgesamt soll der Mann seit November für 28 Taten verantwortlich sein. Er wurde bereits Ende Dezember auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen Wiederholungsgefahr Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Seither sitzt der 33-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.