Friedrichshafen vor 3 Stunden

27-Jähriger wirft mit Fahrrad nach Kind

Gegen den 27-jährigen Mann, der am Donnerstagabend auf der Skateanlage in der Länderöschstraße sein Fahrrad in Richtung eines Kindes geworfen haben soll, wird unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.