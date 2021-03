ZF-Bilanz 2020

ZF-Chef Wolf-Henning Scheider und Finanzvorstand Konstantin Sauer präsentierten kürzlich die Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 . „Im vergangenen Jahr konnten wir einen Umsatz von 32,6 Milliarden Euro erzielen, ein Rückgang von rund 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, erläuterte Wolf-Henning Scheider. „Unser Nachsteuerergebnis ist mit minus 741 Millionen Euro negativ“, so der ZF-Chef weiter. Wolf-Henning Scheider wies darauf hin, dass das Unternehmen trotz der Krise weiter in den Bereich Forschung und Entwicklung investiert habe. Insgesamt mit 2,5 Milliarden Euro und damit fast auf Vorjahresniveau. Der erwirtschaftete Verlust der ZF bedeutet für die Stadt Friedrichshafen, dass in diesem Jahr kein Geld an die Zeppelin-Stiftung ausgeschüttet werden wird. (mom)