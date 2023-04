Die grünen Fahrzeuge von Tier kommen zurück nach Friedrichshafen: Ab 28. April stellt das Unternehmen 250 E-Scooter und 200 Pedelecs zum Ausleihen zur Verfügung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind knapp 30 Stellplätze im Stadtgebiet eingerichtet und entsprechend beschildert worden. Hier können die Scooter und Pedelcs sicher und ordnungsgemäß geparkt werden.

Infostand und Sicherheitstraining

Am 28. April von 9 bis 13 Uhr stehen Mitarbeiter von Tier, der Polizei und der Stadtverwaltung an einem Infostand auf dem nördlichen Buchhornplatz bereit: Sie informieren über die Nutzung der Scooter und Pedelecs und bieten vor Ort Fahrsicherheitstrainings an.

Uferstraße bleibt für Fahrzeuge weiter tabu

Mit Ausnahme der Wilhelmstraße und der Goldschmiedstraße ist die Fußgängerzone für E-Scooter und Pedelecs freigegeben. Die Uferstraße hingegen ist von April bis einschließlich September weiterhin nur Fußgängern vorbehalten.

Bildnachweis nach dem Abstellen nötig

Damit die Fahrzeuge nicht wild geparkt werden, wird über die Tier-App nach jeder Fahrt ein Bildbeweis angefordert, der dokumentiert, dass Scooter oder Pedelec ordnungsgemäßig abgestellt wurde. Wer die ausgewiesenen Stellplätze nutze, werde unter anderem mit Freiminuten belohnt, heißt es in der Mitteilung. Innerhalb der Verbotszonen könnten die Fahrzeuge nicht abgestellt werden.

Umgefallene Fahrzeuge werden direkt an Tier gemeldet und schnellstmöglich entfernt. Für den direkten Kontakt biete das Unternehmen über die App eine Kundenservice-Hotline und eine Live-Chat-Funktion an. Wer ein unsachgemäß abgestelltes Fahrzeug von Tier sieht, kann dies per E-Mail an friedrichshafen@de.tier-ops.app melden. Allgemeine Fragen zum Sharing-Angebot beantworten Mitarbeiter der Stadtverwaltung per E-Mail an escooter@friedrichshafen.de.