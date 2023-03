„Nicht der Streik gefährdet die Patienten, sondern der Normalzustand“: Diese Aussage auf einem der vielen Plakate fasst die Probleme der rund 25 Mediziner, die am Donnerstagmorgen vor dem Klinikum Friedrichshafen auf die Straße gegangen sind, ganz gut zusammen. „Was die Politik verbockt, darf nicht auf Kosten der Mitarbeiter in den Kliniken gehen“, sagt eine junge Ärztin, die in ihrem weißen Kittel mit ein Zeichen setzen will.

Vor allem junge Ärzte standen mit ihren Forderungen vor der Klinik. | Bild: Cuko, Katy

Dass keiner von seinen Kolleginnen und Kollegen seinen Namen öffentlich nennen will, dafür hat Eberhard Böckler Verständnis, auch wenn sich jeder Arzt natürlich „trauen darf“. Aber: „Es wird versucht, die Leute vom Streik abzuhalten“, sagt der Facharzt für Anästhesie am Klinikum, der selbst in seiner Freizeit dabei ist, also heute keinen Dienst hat. Er spricht von „indirektem Druck“. So sollten sich Mediziner vorab melden, ob sie am Streik teilnehmen. Das Klinikum hatte mitgeteilt, dass der Streik keine Auswirkungen auf den Betrieb haben werde.

Vom Traumjob zum Jobtrauma? | Bild: Cuko, Katy

Der Marburger Bund hat Ärzte an kommunalen Kliniken in sechs Bundesländern heute zum Streik aufgerufen, auch in Baden-Württemberg. In der Hauptsache fordern die Mitglieder einen Inflationsausgleich für die seit Herbst 2021 stark gestiegenen Kosten. Aber es geht auch um 2,5 Prozent mehr Lohn und darum, dass die im letzten Tarifvertrag festgelegten Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen auch umgesetzt werden.