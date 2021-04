Friedrichshafen vor 6 Stunden

24-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei und schlägt anschließend auf Beamten ein

Ein 24-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wollte eine Streife ihn in Friedrichshafen kontrollieren, stattdessen fuhr der junge Mann mit seinem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit davon.