Bilder jagen einander: Ortschild von Ischgl, Sturm aufs Weiße Haus, Klimademo, Bitcoin-Symbol, Impfpass, Prince Philipp, verbrannter Wald, eine Szene aus der Serie „Unorthodox“ – jedes erzählt eine Geschichte, doch keine kommt zum Zug. 570 Bilder hat Jakob Gerstberger zu dem fünfminütigen Video „Bildgewalt“ montiert. „In der Corona-Zeit waren viele damit überfordert, dass die Lebensrealität vor allem von Bildern auf Bildschirmen geprägt war“, sagt Jakob Gerstberger.

Gerhard Sturm widmet sich als Arzt und Künstler der Auseinandersetzung mit Viren. | Bild: Corinna Raupach

23 Künstler mit ihren Arbeiten dabei

Er gehört zum Kuratorenteam, das die neue Ausstellung des Kunstvereins Friedrichshafen gestaltet. Sie stellt 23 Kunstschaffende der Region vor und feiert das 40-jährige Bestehen des Kunstvereins. Der Titel „Zeit Erinnerung Raum“ gibt inhaltlich viel Freiheit: Gerhard Sturm setzt sich als Arzt und Künstler mit Viren auseinander, Hubi Jägers „Illumination“ ist Erinnerung, Verfremdung und neuer Blick, Michael Fladungs Linolschnitte sind fein ziseliert, vielfarbig und strahlen Ruhe aus. Auch formal ist die Auseinandersetzung vielfältig: Malerei, Skulptur, Fotografie und Zeichnung treffen auf Video und Filz.

Michael Fladungs Linolschnitte zeugen von großer Liebe zum Detail. | Bild: Corinna Raupach

Salem Internationaler Künstleraustausch im Schloss Salem: Ausstellung zeigt moderne Werke Das könnte Sie auch interessieren

Bekannte Namen und neue Teilnehmer

Unter den Ausstellenden sind bekanntere Namen wie Axel Otterbach, von dem die Skuptur vor dem Kunstverein stammt. Sein Beitrag lässt ein Quadrat aus seiner Stahlskulptur herauswandern und überlässt der Zeit und der Oxidation die Farbgebung. Brigitte Meßmer hat ihr hochformatiges Gemälde von drei Frauen mit einem Text versehen: „Oma, wie verliert man sein Leben?“ Die Antwort lautet: „Wenn wir das der anderen leben wollen und nicht unser eigenes.“ Andere, wie die Recycling-Bildhauerin Regina Kübler, stellen zum ersten Mal aus.

Das eigene Leben leben, rät in Brigitte Meßmers Bild die alte Frau dem Mädchen (hier ein Ausschnitt). | Bild: Corinna Raupach

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung wird am 22. September um 19 Uhr in den Räumen des Kunstvereins am Buchhornplatz eröffnet. Sie ist bis zum 29. Oktober zu sehen, mittwochs, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Am 23. September und am 14. Oktober um 16 Uhr bietet der Verein Künstlergespräche an.