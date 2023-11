„Ich habe kein Faible für solche Sachen“, beteuert der 23-jährige Angeklagte, der sich im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie am Montag vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten musste. Die Anklage lautet: Drittbesitzverschaffung und Besitz von kinder- und jugendpornografischen Inhalten sowie Verbreitung von gewalt- oder tierpornografischen Inhalten. Obwohl er die Tat einräumt, streitet er eine pädophile Neigung ab.

Was ist eine Drittbesitzverschaffung? Die Verbreitung, der Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Schriften ist nach Paragraf 184b StGB strafbar. Nach Absatz 2 wird ebenso bestraft, „wer es unternimmt, einem anderen den Besitz von kinderpornografischen Schriften zu verschaffen, die ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben“. Wer also einer anderen Person (einem Dritten) kinderpornografisches Material zur Verfügung stellt, macht sich strafbar. 2012 hat der Bundesgerichtshof das Gesetz verschärft: Seitdem gilt auch das Bereitstellen und Verschicken entsprechender Links, die zu kinderpornografischem Bild- und Videomaterial führen, als Straftat.

Über 100 Dateien von Kindern, Jugendlichen und Tieren

Im Zeitraum zwischen November 2019 und März 2020 soll der Häfler Videos in diversen öffentlichen WhatsApp-Gruppen verbreitet haben. Die Aufnahmen zeigen Kinder und Jugendliche, die sexuelle Handlungen aneinander vornehmen oder sich aufreizend zur Schau stellen. In einem weiteren Video ist zudem ein Hund beteiligt. Bei einer Hausdurchsuchung im Juni 2021 hat die Polizei zwei Smartphones des Angeklagten mit 85 Bild- und 24 Videodateien von Kindern, Jugendlichen und Tieren gefunden.

Die im Fall ermittelnde Polizeibeamtin spricht in der Verhandlung von „keiner Masse an Daten“, die zum damaligen Zeitpunkt gefunden werden. Auf Nachfrage von Richter Christian Pfuhl schätzt sie die Ereignisse als „eher jugendtypisches Verhalten“ ein. Eine Chatauswertung habe ergeben, dass der Angeklagte die Videos in anderen Gruppe empfangen und dann weitergeleitet habe. „Eine pädophile Neigung will ich trotzdem nicht ausschließen“, schildert sie ihren Eindruck.

Keine sexuelle Erregung empfunden

Wenige Monate vor dem ersten verschickten Video soll der Angeklagte in der WhatsApp-Gruppe aktiv nach Bildern von Kindern gefragt haben. „Für mich passt das nicht zu der Aussage, man hat kein Faible für sowas“, sagt Richter Christian Pfuhl. Es mache einen Unterschied, aktiv nachzufragen oder ein passives Mitglied einer Gruppe zu sein. „Warum das Aktive? Was war damals los?“ fragt er den Angeklagten.

Der 23-Jährige, sichtlich nervös, schweigt dazu und lässt nach einer kurzen Unterbrechung seinen Anwalt Ulrich Singer für sich sprechen: „Er kann es sich heute nicht anders erklären, als dass er dazugehören wollte.“ Sowohl damals als auch heute habe sein Mandant keine sexuelle Erregung bei den Bildern und Videos empfunden. „Er hat jetzt kapiert, was er damals gemacht hat“, sagt der Verteidiger.

Urteil nach dem Jugendstrafgesetz

Da der Angeklagte zu den Tatzeitpunkten unter 21 Jahre alt war, gilt er als Heranwachsender und wird nach Jugendgerichtsgesetz behandelt. In einer Beurteilung der Jugendgerichtshilfe wird er als „Eigenbrötler“ bezeichnet, bei dem eine Reifeverzögerung und leichte Defizite der sozial-emotionalen Kompetenz und im Intelligenzbereich nicht ausgeschlossen werden kann.

Die mangelnde Reife und jugendliche Naivität fließen in die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung ein. Nach dem Jugendstrafgesetz verurteilt, muss der Angeklagte 1500 Euro an die Fachberatungsstelle Mariposa für geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt zahlen und einen Beratungstermin bei der Einrichtung in Friedrichshafen wahrnehmen.

Empfehlung vom Richter

Letztendlich sei die Frage nach einer sexuellen Neigung für Richter Christian Pfuhl entscheidend gewesen. „Eine Pädophilie kann man nicht ausschließen, gleichzeitig aber auch nicht nachweisen“, sagt er zum Angeklagten. „Sollte da irgendetwas in Ihnen vorhanden sein, kann ich Ihnen nur empfehlen, etwas dagegen zu unternehmen.“