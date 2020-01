Friedrichshafen 03. Januar 2020, 15:39 Uhr

22-Jähriger wird bei Schlägerei in der Silvesternacht verletzt

Zeugen sucht die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der Montfortstraße, bei der ein 22-Jähriger in der Silvesternacht eine Platzwunde am Kopf erlitten hat.