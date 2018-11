Das Feuerwerk auf dem See vor dem Graf-Zeppelin-Haus (GZH) hat Tradition. Seit rund zehn Jahren wurde es dort regelmäßig abgebrannt. Nicht jedoch bei der kommenden Jahreswende. "Wir können das Feuerwerk in Friedrichshafen nicht abbrennen, da uns kein Kiesschiff zur Verfügung steht", sagte Pressesprecher Christopher Pape für die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB). "Die Firma konnte uns das Schiff nicht vermieten", meinte er auf Nachfrage.

Häfler Mole hat zu wenig Abstand zur Stadt

Mit Kiesschiffe wurde früher der Kies über den Bodensee transportiert, heute werden sie meist als Arbeitschiffe eingesetzt werden. Sie haben den Vorteil, dass von ihrer Ladefläche das Feuerwerk abgeschossen und das Schiff relativ frei vor dem Ufer platziert werden kann. Man habe geprüft, ob ein Abschuss des Feuerwerks auch von der Häfler Mole aus möglich wäre, sagt Pape, doch: "Die Mole hat zu wenig Abstand zur Stadt." Das Feuerwerk wird es trotzdem geben, aber vor Langenargen, denn die dortige Mole hat genug Abstand zu den Gebäuden. Eine mündliche Genehmigung gibt es laut Pape bereits.

Stadt unterstützte Feuerwerk jährlich mit 1500 Euro

"Natürlich war das ein schönes Angebot", meinte die Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen, Andrea Kreuzer, auf Nachfrage. Es sei eine gute Kombination gewesen: die Silvesterfeier im Graf-Zeppelin-Haus und die feiernden Menschen an der Uferpromenade. Deshalb habe man das Ereignis auch jedes Jahr mit 1500 Euro unterstützt. Mit der Organisation habe die Stadt allerdings nie zu tun gehabt.

Dennoch ist offenbar nicht jeder ein Freund von Feuerwerk. „Ich sehe das Feuerwerk am See bei mir zuhause sowieso nicht. Auch privat mache ich schon seit Jahren keines mehr“, sagt beispielsweise Michael Huber bei einer kurzen Straßenumfrage. Wolfgang Merz meint: „Ich bin gegen Feuerwerke und halte nichts davon. Meiner Meinung nach ist das rausgeworfenes Geld.“

Ein anderes, in den vergangenen Jahren schon öfter geäußertes Argument ist, dass Silvesterfeuerwerk nichts weiter als Umweltverschmutzung sei. Tierfreunde lehnen Feuerwerk ab, weil die Knallerei für Panik bei Wildtieren sowie bei Haustieren wie Hunden und Katzen sorge. Deshalb sei es unerwünscht. Wieder andere stört der Müll, der vielerorts durch Böller und Raketen an Neujahr auf den Straßen herumliegt. Privat kann jeder in der Silvesternacht ein Feuerwerk abbrennen. Davon machten in den vergangenen Jahren auch viele Bürger in Friedrichshafen Gebrauch. Der Himmel wird an Silvester in Friedrichshafen sicher nicht dunkel bleiben.

13 Schiffe versammeln sich zum Feuerwerk auf dem See

Das Feuerwerk der Bodensee-Schiffsbetriebe gibt es im Bodenseekreis schon über 30 Jahre. "Es ist eine Institution", meint Pape. Rund zehn Jahre war es regelmäßig in Friedrichshafen, zwischendrin auch mal in Kressbronn und davor in Langenargen. Bei dem Ereignis versammeln sich in diesem Jahr 13 Schiffe der BSB, der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt und der Vorarlberg-Lines Bodenseeschifffahrt auf dem See, damit ihre Fahrgäste das Schauspiel ab Mitternacht vom Schiff aus beobachten können.

Ob das BSB-Feuerwerk an Silvester 2019 wieder in Friedrichshafen sein wird, ist laut Pape nach derzeitigem Stand unklar.

Feuerwerk am Seehasenfest 2019 findet wie gewohnt statt

Jedenfalls braucht sich niemand sorgen zu machen, dass wegen eines fehlenden Kiesschiffs das Traditionsfeuerwerk zum Seehasenfest im kommenden Jahr ausfallen wird. "Das Seehasenfest ist davon nicht berührt", sagt Andrea Kreuzer. Es gebe hier langfristige Verträge. Veranstalter ist hier der Seehasenfestausschuss mit Unterstützung des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt. "Das Seehafenfeuerwerk wird es 2019 geben, so wie es das Feuerwerk immer gegeben hat", sagt die Pressesprecherin.

Privates Feuerwerk Feuerwerk wird in diesem Jahr von Freitag bis Montag, 28. bis 31. Dezember verkauft. Das Feuerwerk der Klasse II, dazu zählen Raketen, Sonnenräder, kleine Feuertöpfe, Römische Lichter und Böller, darf nur von Personen über 18 Jahren gekauft und gezündet werden, dies ausschließlich am 31. Dezember und 1. Januar. Kleinstfeuerwerk der Klasse I, wie Knallbonbons, kleine Bodenkreisel, Knallerbsen und Tischfeuerwerk, darf auch an Kinder ab zwölf Jahren verkauft werden. Das Zünden ist das ganze Jahr zulässig. Kunden sollten nur geprüftes Feuerwerk kaufen, das in Deutschland das Prüfsiegel des Bundesamts für Materialforschung und Materialprüfung ("BAM") hat oder eine Kennzeichnung nach EU-Recht, "CE". Neben allegemeinen Regeln können Städte und Gemeinden spezielle Verbote zum Zünden von Feuerwerk erlassen. So ist es in der Regel in historischen Altstädten verboten.

