Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr griffen drei Täter laut Polizei einen 19-Jährigen tätlich an. Die drei Täter passten ihn in der Eugenstraße ab, bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Geld von ihm. Die ebenfalls 19-jährige Begleiterin des Mannes konnte sich aus der Situation einige Meter entfernen und die Polizei verständigen. Noch vor Eintreffen der ersten Polizeistreife entfernten sich die Täter in Richtung Werastraße. Während der Tatausführung hatten sie sich mit medizinischen MNS maskiert. Sie waren schwarz bekleidet, einer trug eine weiße Base-Cap und eine Goldene Halskette.

Zeugen, die nähere Hinweise zu den Tätern machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.