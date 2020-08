Der 19-Jährige wurde aufgrund von Zeugenhinweisen in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ravensburg. Eine Tatbeteiligung zweier weiterer Personen, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten, werde aktuell geklärt.

Am Auto des Tatverdächtigen waren gestohlene Kennzeichen angebracht. In dem Fahrzeug wurden Teile des Diebesgutes aufgefunden, teilen die Behörden weiter mit. Da gegen den 19-Jährigen bereits wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls Mitte Juli in Oberteuringen, eines Fahrzeugdiebstahls und der Unterschlagung eines Autos ermittelt wird, wurde er am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.