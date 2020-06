Ein 19-Jähriger hat am Dienstagabend an der Skateanlage unter der Brücke an der Länderöschstraße ein Dixi-Klo umgeworfen. Anschließend pöbelte er gemeinsam mit seinem 18-jährigen Begleiter bislang unbekannte Menschen an, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Friedrichshafen Unfall im Kreisverkehr: 35-jähriger Autofahrer nimmt Rollerfahrerin die Vorfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten die beiden alkoholisierten Männer, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Die Heranwachsenden wurden von den Beamten vernommen und wurden dann nach Hause entlassen.