Schnell ein Telefongespräch, dann die nächste Videoschalte und die E-Mails müssen auch noch erledigt werden. Gerade in Homeoffice-Zeiten ist man auf eine gute und funktionierende Verbindung angewiesen. Wie sehr, das haben rund 160 Telekom-Kunden rund um die Friedrichstraße gemerkt. Kein Telefon, kein Internet – und das über Stunden. Nicht nur Menschen, die im Homeoffice arbeiten, waren davon betroffen, sondern beispielsweise auch Gastronomen, die für ihren Lieferservice auf Bestellungen per Telefon oder Internet angewiesen sind.

Das war der Grund für die Störung

Laut Telekom-Sprecher sei am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr eine Hardwarekomponente in einer der Vermittlungsstellen ausgefallen. „Das entsprechende Bauteil wurde vor wenigen Minuten erfolgreich ausgetauscht“, teilte der Sprecher um 16 Uhr mit. Die Kunden seien somit wieder am Netz.

Was tun, wenn trotzdem nichts geht?

Wenn trotzdem das Telefon und das Internet noch nicht funktionieren, empfiehlt der Telekom-Sprecher, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten. „In den meisten Fällen wählt sich das Gerät dann korrekt ein“, erklärt er. Wenn auch das wider Erwarten nicht helfen würde, stünde die kostenfreie Rufnummer 0800/3301000 zur Verfügung.