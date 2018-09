Friedrichshafen – Um 22.21 Uhr und um 23.37 Uhr gleich noch einmal hat ein Brandmelder am Mittwoch die Häfler Feuerwehr alarmiert. Erst auf dem Messegelände und danach in einem Bürogebäude ging der automatische Notruf direkt in der Feuerwache ein und setzte einen ganzen Löschzug in Bewegung. Rund 20 Feuerwehrleute rücken dann aus. "So viele braucht man, wenn's brennt", sagt Stadtbrandmeister Louis Laurösch. Nur: In etwa 90 Prozent dieser Fälle brennt es vor Ort nicht – so wie am Mittwoch weder an der Messe noch in dem Bürogebäude.

2018 schon 94 Einsätze "für die Katz'"

94 Mal rückte die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen in diesem Jahr bereits zu Einsätzen aus, die Brandmeldeanlagen (BMA) ausgelöst haben, ohne dass ein Schadenfeuer, wie es im Jargon der Feuerwehrler heißt, entstanden war: im Zeppelin Museum und im Graf-Zeppelin-Haus, in der Luftschiffhalle, im Klinikum und Berufsschulzentrum, in einem Lebensmittelmarkt und einem Großrestaurant.

Staub, Zigarettenrauch oder Küchendünste lösen Melder aus

2016 waren insgesamt 130 Einsätze "für die Katz", im vergangenen Jahr 117. Von Fehlalarm spricht der Stadtbrandmeister nur, wenn die Anlage gar nicht hätte auslösen dürfen, also ein technischer Fehler vorlag. Sonst nennt er das "Täuschungsalarm". Der entsteht, wenn Staub, Zigarettenrauch oder Küchendünste den Brandmelder aktivieren. Für die Zukunft rechnet Louis Laurösch mit einer steigenden Zahl solcher Fehleinsätze, auch wenn es inzwischen täuschungssichere Brandmelder gebe, die echten Brandrauch erkennen. Der Grund: Es gibt immer mehr Gebäude, die mit BMA ausgerüstet werden müssen.

Derzeit 160 Objekte mit Brandmeldeanlagen in der Stadt

Derzeit gibt es nach Angaben des Häfler Feuerwehr-Kommandanten rund 160 Objekte in der Stadt mit Brandmeldeanlagen, und es kommen immer mehr dazu, wie vor kurzem das Parkhaus am Sportbad oder der neue Technikcampus der Dualen Hochschule DHBW im Fallenbrunnen. Krankenhäuser, Altenheime, Hotels ab einer gewissen Größe, Restaurants, Gebäude mit viel Publikumsverkehr, Bürohochhäuser, Fabriken mit besonderer Gefahrenlage: Hier müssen BMA eingebaut und auch regelmäßig gewartet werden. "Dann lassen sich Täuschungsalarme reduzieren", sagt Louis Laurösch.

Frühe Branderkennung wichtig

Stadtbrandmeister Louis Laurösch: "Beim Rausfahren weiß man ja nicht, ob es brennt oder nicht." | Bild: Andrea Fritz

Zwei Mal nachts raus, weil Brandmelder verrückt spielen: Geht das den Feuerwehr-Kameraden nicht gegen den Strich? "Beim Rausfahren weiß man ja nicht, ob es brennt oder nicht", sagt Louis Laurösch. Die Feuerwehr sei froh, dass viele Gebäude mit BMA ausgerüstet sind, denn "die frühe Erkennung eines Brandes ist ganz wichtig". Abgesehen davon seien die Kameraden mit Herzblut dabei. "Wenn es dann am Tag aber zwei oder drei Mal passiert, ist die Motivation schon rückläufig", räumt der Stadtbrandmeister ein. Vor allem für Kameraden, die fluchtartig ihren Arbeitsplatz verlassen, um ehrenamtlich zu einem Einsatz zu fahren, sind Fehlfahrten weniger schön.

Mannschaft wird personell verstärkt

Auch aus diesem Grund wird die Häfler Feuerwehr personell aufgestockt. So hat es der Gemeinderat im Oktober 2017 beschlossen. Bis zum Jahresende soll die Truppe auf 24 hauptamtliche Kräfte wachsen, 2020 sollen bei dann voller Truppenstärke insgesamt 32 Beschäftigte bei der Häfler Wehr arbeiten. Dann sind werktags von 7 bis 17 Uhr etwa zehn Leute ständig in der Wache, sodass zunächst die Hauptamtlichen ausrücken, wenn Brandmelder Alarm schlagen. Brennt es tatsächlich, werden Ehrenamtliche im notwendigen Zeitfenster von 15 Minuten nachalarmiert. "Das entlastet unsere Ehrenamtler bei BMA-Einsätzen", sagt Louis Laurösch.

Falschalarme kosten den Gebäude-Betreiber 800 bis 1000 Euro

Aber auch für die Betreiber von Gebäuden sind Falschalarme der Brandmelder ärgerlich. Jeder Einsatz der Feuerwehr, bei dem es nicht brennt, wird in Rechnung gestellt – so verlangt es der Gesetzgeber. Rückt ein Löschzug aus, sind das zwischen 800 und 1000 Euro, die die Stadt dem Betreiber oder Eigentümer eines Gebäudes in Rechnung stellt. Geregelt ist das in der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Feuerwehr-Leistungen, die in der neuen Fassung seit Jahresanfang gilt. Fällig werden Fahrzeug- und Personalkosten, je nachdem, was oder wer wie lange zum Einsatz kommt. Ehrenamtliche Feuerwehrleute kosten pro Stunde 26,79 Euro, ein Hauptamtler im mittleren Dienst 44,62 Euro, der einstündige Einsatz eines Löschfahrzeugs (LF 20) 170 Euro, um nur ein paar Beispiele zu nennen. "Abgerechnet wird nur, was tatsächlich zum Einsatz kommt", sagt Louis Laurösch.

Kostenfreie Einsätze bei Feuer oder lebensbedrohlicher Lage

Was viele verkennen: Kostenfrei sind Feuerwehr-Einsätze nur bei Schadenfeuer und wenn Mensch oder Tier aus lebensbedrohlicher Lage gerettet werden. "Alles andere ist kostenpflichtig", erklärt der Stadtbrandmeister. Das reicht vom Keller auspumpen über die Beseitigung von Ölspuren bis zum Wegräumen umgestürzter Bäume. Wenn Entenküken vom Dach geholt oder eine Katze aus misslicher Lage gerettet werden, werde in der Regel keine Rechnung gestellt.

Unwetternacht am 8. Juli kostete Stadt 60 000 Euro

Dasselbe gilt, wenn die Stadt einen öffentlichen Notstand deklariert. Bei der Unwetternacht am 8. Juli etwa rückte die Feuerwehr im Akkord zu letztlich 340 Einsätzen aus. Diese Kosten von rund 60 000 Euro trägt die Stadt.

Feuerwehr: Beruf und Ehrenamt Im Jahr 2020 wird die Feuerwehr Friedrichshafen 32 hauptamtliche Kräfte beschäftigen. Kann man da noch von einer ehrenamtlichen Wehr sprechen? .Wie viele Einsatzkräfte hat die Feuerwehr? Personalmangel gibt es bei der Häfler Wehr derzeit nicht. "Wir haben die Obergrenze bei den Abteilungen erreicht", sagt Louis Laurösch. Rund 280 ehrenamtliche Kräfte sind bei der Hauptabteilung in Friedrichshafen und in den Abteilungen der Ortschaften Ettenkirch, Ailingen, Kluftern, Fischbach und Raderach aktiv. Dazu kommen derzeit 24 Berufsfeuerwehrleute. Die Ehrenamtlichen werden pro Jahr im Schnitt zu 470 Einsätzen gerufen. .Wo gibt es Berufsfeuerwehren und warum? Berufsfeuerwehren sind in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Die größten Wehren in Baden-Württemberg gibt es in Stuttgart mit rund 1200 hauptamtlichen Kräften, Karlsruhe und Mannheim. Die Wachen sind rund um die Uhr besetzt. "Aber auch dort kann man auf ehrenamtliche Kräfte nicht verzichten", sagt Laurösch. .Wie wird man Feuerwehrmann im Beruf? Voraussetzung sind eine abgeschlossene Berufsausbildung, Führerschein und gesundheitliche Eignung. Dann folgt die zweite Berufsausbildung zum Feuerwehrler bei einer Berufsfeuerwehr, die 18 Monate dauert. "Wir haben im Land zu wenig Ausbildungsplätze", bedauert der Häfler Stadtbrandmeister. Pro Lehrgang bieten vier Berufsfeuerwehren Platz für zwölf bis 15 Teilnehmer. Zur Ausbildung gehören auch die Schulung zum Rettungssanitäter oder bei Bedarf der Boots- oder Lastwagen-Führerschein. (kck)

