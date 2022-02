Der Vater von Emma Junker hat eine Mosterei. Wie vielen Kollegen macht ihm ein Pilz zu schaffen, der sich trotz Pasteurisierung im Saft vermehren und diesen ungenießbar machen kann. Mit zwei Freundinnen ging Emma dieses Ärgernis an. Die Jugendlichen suchten nach einer Möglichkeit, den Saft so schonend wie möglich vom Pilz zu befreien. Beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht wird das mit einem ersten Preis bedacht.

Ein erster Preis im Bereich Biologie ging an (von links) Emma Junker, Marlena Frick und Luisa Baur für ihre Untersuchungen zu Pilzsporen im Apfelsaft. | Bild: Corinna Raupach

„Dieser Pilz ist sehr hartnäckig, er ist zum Beispiel hitzebeständig“, erklärt Emma Junker. „Außerdem sind die Sporen säureresistent“, ergänzt Luisa Baur. In mehreren Versuchsreihen wurde der Saft Hitze, Kälte, UV-Licht und Ultraschall ausgesetzt. „Wir haben die Methoden auch kombiniert“, sagt Marlena Frick. Sie fanden heraus, dass jede Methode die Sporenlast reduziert. Am effektivsten ist die Erhitzung, die in Mostereien bereits stattfindet. „Das ist natürlich nicht befriedigend, denn das Problem bleibt“, sagt Emma Junker. Das Team hat weitere Ideen: die Behandlung mit Mikrowellen, Elektroimpulsen oder UV-Licht mit geringerer Wellenlänge. Jurorin Sören Leuckefeld lobt beim Wettbewerb im Dornier-Museum die akkurate Dokumentation und sagt: „Das ist ein Traum: Die Eltern haben ein Problem, die Kinder lösen das.“

Einen ersten Preis im Bereich Mathe und Informatik bekommen Samuel Mannchen und Jonas Mayer für ihre Idee zum Schutz vor Erpressungssoftware. | Bild: Corinna Raupach

Praktisch ist das ebenfalls mit einem ersten Preis ausgezeichnete Projekt von Samuel Mannchen und Jonas Mayer. Sie haben eine Methode zum Schutz vor Erpressersoftware programmiert: „Jede Änderung an einer Datei wird als Snapshot im Back-up gesichert. Sie ist dann schreibgeschützt und kann nicht geändert werden“, erklärt Samuel Mannchen. Sollte also ein Erpresser-Trojaner den Rechner angreifen, wird er zwar auch im Back-up abgelegt, die vorher gespeicherten Daten bleiben aber unversehrt.

Teilnehmer und Preise Am Regionalwettbewerb von Jugend forscht waren in diesem Jahr 16 Projekte beteiligt. Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren können mitmachen. Weitere 22 Projekte bewerben sich im Wettbewerb Schüler experimentieren für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Die Teilnehmenden gehen auf Schulen in Friedrichshafen, Meckenbeuren, Kressbronn, Konstanz, Riedlingen, Aulendorf, Langenargen, Überlingen, Wangen, Wilhelmsdorf und Ravensburg. Organisatoren des Wettbewerbs sind die Firmen ZF Friedrichshafen, Rolls-Royce Power Systems und ifm electronic, die den Wettbewerb abwechselnd ausrichten. Unterstützt werden sie von der DHBW Ravensburg und dem Dornier Museum. In diesem Jahr ist ZF federführend.

Erste Preise in der Kategorie Biologie gingen an Emma Junker, Marlena Frick und Luisa Baur, Edith-Stein-Schule Ravensburg, in der Kategorie Mathe und Informatik an Patrick Sonnentag, Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen, sowie Samuel Mannchen und Jonas Mayer, Gymnasium Überlingen und in der Kategorie Technik an Junus Hirner, Gymnasium Überlingen. Diese Preisträger haben sich für die nächste Runde des Wettbewerbs auf Landesebene qualifiziert.

Das mathematische „Sofaproblem“ ist bis heute nicht gelöst – Patrick Sonnenberg hat einen neuen Zugang gewählt. | Bild: Corinna Raupach

Für die Auseinandersetzung mit einer rein theoretischen Fragestellung erhält Patrick Sonnentag einen ersten Preis. Das sogenannte Sofaproblem wurde von einem österreichischen Mathematiker aufgelegt. Es bezeichnet die Herausforderung, eine möglichst große starre Form zu berechnen, die sich um eine rechtwinklige Ecke schieben lässt, eben wie ein Sofa um eine Ecke im Hausflur. „Das ist ein mathematisches Problem, das noch nicht gelöst ist, das hat mich gereizt“, sagt Sonnentag. Er hat es mit einem Perspektivwechsel versucht: Während sonst die Ecke als Fixpunkt und die Form als beweglich betrachtet wird, hat er rechnerisch die Form fixiert und die Ecke bewegt.

ZF-Ausbildungsleiter Harald Dämpfle überreicht Junus Hirner den Sonderpreis der ZF. | Bild: Corinna Raupach

Ein weiterer erster Preis sowie der Sonderpreis der ZF gehen an Junus Hirner. Er macht in einer Arbeitsgruppe des Überlinger Schülerforschungszentrums mit, die einen Feldroboter für bestimmte Agrar-Anwendungen konstruiert. Für diesen hat er eine Simulationssoftware geschrieben, die die Weiterentwicklung des Roboters schneller und einfacher macht. Ein virtuelles Maisfeld als Umgebung gibt es bereits, jetzt fährt darin die virtuelle Version des Roboters. Sie ist mit den gleichen Eigenschaften, Sensoren und Lenksystemen ausgestattet wie ihr analoger Zwilling. „Wir können neue Software testen, ohne den physischen Roboter zu verwenden“, erklärt Junus Hirner. Das spare nicht nur Zeit und Aufwand, sondern sei sogar von Zuhause aus möglich.

Enrico Röpcke führte einen bionischen Arm vor, den er mit seinem Bruder entwickelt hat. | Bild: Corinna Raupach

30 Mitglieder hat die Jury, die die Dokumentationen der jungen Forscher vorher geprüft hat und sich bei einem Rundgang die einzelnen Projekte zeigen lässt. Ihr Ziel ist nicht nur, die Besten auszuwählen, sondern allen außerdem mit Tipps weiterzuhelfen. Vorsitzender Thomas Armbruster erklärt: „Um an Jugend forscht teilzunehmen, brauchen die Jugendlichen eine Idee aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich oder aus der Arbeitswelt und müssen diese umsetzen. Sie müssen dafür keine Genies sein, aber Interesse an den Fragestellungen haben und Durchhaltevermögen beweisen.“ Besonders freue ihn, dass der Anteil der Mädchen kontinuierlich steigt. „In diesem Jahr haben wir schon ein Verhältnis von 60 Prozent männlichen zu 40 Prozent weiblichen Teilnehmenden.“

Sie haben biologisch abbaubares Plastik aus Algenstärke hergestellt: (von links) Saskia Blaha, Marlene Best und Helena Podarschil. | Bild: Corinna Raupach

Bei vielen Projekten steht der Umweltschutz im Vordergrund. Plastik aus Algenstärke haben Saskia Blaha, Marlene Best und Helena Podarschil entwickelt. „Im Unterschied zu Kunststoffen aus Kartoffel- oder Maisstärke braucht man dafür keine Ackerflächen, die auch für Nahrungs- und Futtermittel genutzt werden“, sagt Marlene Best. Sie haben auch die schnellere Abbaubarkeit des Algenplastiks im Vergleich zu anderen Biokunststoffen nachgewiesen. Ana Dedic, Elisabeth Petroktistis und Giorgia Alessia Glatthar untersuchen, ob Biokunststoffe durch Bakterien abgebaut werden können. Eine Faltmethode aus der Raumfahrt hat Lucas Maximilian Braun auf Papier angewendet. Auf diese Weise erhöht sich dessen Stabilität, so könnte es etwa Bläschenfolie aus Plastik bei Verpackungen ersetzen.