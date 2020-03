Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung hat der Ortschaftsrat Kluftern in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen an der Ecke Bahnhofstraße und Markdorfer Straße gegenüber des Cafés Stock zugestimmt.

Tiefgarage mit 28 Stellplätzen

Das geplante Haus direkt an der Markdorfer Straße ist dreistöckig, das versetzt daneben liegende hat zusätzlich ein Penthouse, wie Ortsvorsteher Michael Nachbaur erläuterte. Geplant sind sechs Wohneinheiten in dem einen und zehn in dem anderen Gebäude. Unter den Gebäuden soll eine Tiefgarage mit 28 Plätzen entstehen, oberirdisch gibt es drei Stellplätze. Die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage liegt an der Markdorfer Straße.

Begrünung der Dächer und Häuserwände festgelegt

Nachbaur berichtete, dass es umfangreiche Vorgespräche gegeben habe. Dabei wurde festgelegt, dass die alle Dächer, auch das der Fahrradstellplätze, begrünt werden sollen. Stellplätze und Zugänge müssen einen wasserdurchlässigen Belag erhalten. Außerdem wird es zwei Häuserwandbegrünungen mit Moos geben, die nicht kleiner acht Quadratmeter sein dürfen. Der Ortschaftsrat erhöhte die Zahl der zu pflanzenden Bäume von zwei auf drei.

Bebauung füllt fast das gesamte Grundstück aus

Hintergrund der Vorgaben ist, dass die Bebauung fast das ganze Grundstück ausfüllt und entsprechend die Flächen versiegelt. „Das ist mir zu massiv“, meinte Walter Zacke (Bürgerliste Pro Kluftern) zu dem Projekt – insbesondere im Vergleich mit dem bewusst locker geplanten Bebauungsplan Lachenäcker Erweiterung Ost. Doch dieser gelte an dieser Ecke nicht und in unmittelbarer Nachbarschaft werde das neue Gebäude der Zieglerschen im Bebauungsplangebiet entstehen, das ebenso hoch werden wird, entgegnete Nachbaur. Einwendungen der Nachbarn gegen das Vorhaben gebe es nicht.