Kontrolle am Stadtbahnhof: Zwei Polizisten in zivil haben am Mittwochnachmittag einen 16-Jährigen kontrolliert, der sich dort aufhielt. Als sie sich ihm gegenüber als Polizisten zu erkennen gaben, reagierte der Jugendliche völlig aufgebraucht und unkooperativ, heißt es im Polizeibericht. Seine Personalien wollte er nicht angeben, deshalb sollte er die Polizisten auf die Wache der Bundespolizei begleiten.

Schläge gegen den Kopf

Nach Angaben der Polizei trat der 16-Jährige zunehmend aggressiver auf und die Beamten legten ihm Handschließen an. Dabei schlug der junge Mann einen der beiden Polizisten gegen den Kopf. Die Folge: eine Platzwunde, die in der Klinik versorgt werden musste. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte wurde der Jugendliche letzten Endes fixiert, so die Polizei. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen die Polizei und tätlichem Angriffs auf Polizeibeamte.

Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.