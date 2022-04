Friedrichshafen-Kluftern – 150 Jahre alt ist die Freiwillige Feuerwehr Kluftern. Gegründet 1871 als eigenständige Feuerwehr von Gottfried Landolt, Lorenz Müller und Richard Müller, eingemeindet 1972 und somit seither ein fester Teil der Feuerwehr Friedrichshafen, feiern die Mitglieder um Abteilungskommandant Martin Klar am Wochenende ihren runden Geburtstag: Ein „Tag der offenen Tore“ findet am Sonntag, 24. April, ab 10.30 Uhr statt. Rund um das Feuerwehrhaus in Kluftern, Markdorfer Straße 114, soll den Besuchern die Technik, das Können und die Kameradschaft der Mitglieder nähergebracht werden.

Geboten wird jede Menge: Beim Feuerlöschertraining können die Gäste nicht nur den Unterschied einzelner Brandklassen und deren Löschmittel kennenlernen, sondern selbst Hand anlegen und lernen, wie ein Feuerlöscher korrekt und effektiv bedient wird. Wie früher gelöscht wurde und was sich seither geändert hat, zeigt die Feuerwehr bei historischen und modernen Schauübungen. Auch die Jugendfeuerwehr präsentiert ihr bereits Gelerntes – um später einmal die Einsatzabteilung bereichern zu können. Das Feuerwehrhaus kann bei Führungen oder auf eigene Faust entdeckt werden. Hier ist auch der im März in Dienst gestellte neue Mannschaftstransportwagen zu sehen und eine historische Ausstellung wird vorbereitet sein.

Auch für die jüngsten Gäste gibt es einiges zu erleben, hat doch die Jugendfeuerwehr ein Kinderprogramm zusammengestellt: Ob auf der Hüpfburg, an der Spritzwand oder am Glücksrad- Langeweile kommt sicher nicht auf. Zudem können sich die Jüngsten auf dem Bobbycar-Parcours vergnügen, den die Johanniter-Unfallhilfe anbietet. Diese informiert auch über die Arbeit im Sanitätsdienst. Zur musikalischen Umrahmung spielen „Die Krainer“ auf; angeboten werden im Weiteren schwäbische Spezialitäten, Burger sowie Kaffee und Kuchen.

Bei der ersten Generalversammlung zählte die Feuerwehr übrigens 47 Mann bei rund 500 Einwohnern in Kluftern. „Fast jeder Mann im dienstfähigen Alter war dabei“, sagt der stellvertretende Abteilungskommandant Damian Krämer. Zum Vergleich: Heute zählt der Mannschaftsstand der Einsatzabteilung Kluftern 38 Feuerwehrleute, darunter fünf Frauen. „Wir suchen ständig Nachwuchs und Personen, die sich in der Feuerwehr engagieren möchten.“

Feuerwehr Kluftern

Es ist eine von sieben Einsatzabteilungen der Feuerwehr der Stadt Friedrichshafen. Die Abteilung Kluftern ist für den Grundschutz in den Stadtteilen Kluftern, Efrizweiler, Lipbach und Haus am Wald zuständig. Zusätzlich stellt die Abteilung gemeinsam mit der Abteilung Friedrichshafen den Umweltschutzzug, welcher bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen und Gütern zum Einsatz kommt, sprich Gefahrstoffzug und ABC-Zug. Sie unterstützt darüber hinaus bei größeren Einsätzen in allen anderen Abteilungen der Feuerwehr Friedrichshafen sowie aber auch in den Nachbargemeinden Immenstaad und Markdorf. Derzeit verfügt man über 38 Mitglieder in der Einsatzabteilung und 15 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Ihr neues Feuerwehrhaus konnte die Abteilung am 27. November 2011 in Betrieb nehmen. Seitdem ist sie gut gerüstet für die Zukunft und kann ihre Aufgaben noch effektiver und professioneller als zuvor wahrnehmen.



Feuerwehr Friedrichshafen

Abteilung Kluftern

Markdorfer Straße 114

88048 Friedrichshafen

E-Mail:

kluftern@feuerwehr-friedrichshafen.de