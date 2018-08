von Andrea Fritz

Anfangs sind es etwas mehr als hundert Demonstranten, die sich vor dem Zeppelin Museum versammeln, später reihen sich auch Passanten in den Protestzug ein. "Menschen nicht aus dem Mittelmeer zu retten ist rechtswidrig, unmenschlich und unchristlich", sagt Anne Waibel aus Wald. Sie freut sich, dass sie mit ihrem Plakat nicht bis nach Stuttgart oder München fahren muss, um für Menschenrechte auf die Straße zu gehen.

Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, ist für Anne Waibel aus Wald rechtswidrig, unmenschlich und unchristlich. | Bild: Andrea Fritz

Jan Fader aus Solothurn ist nach eigenen Angaben angereist, weil es so nicht weiter gehen könne: "Weil es kein Zustand ist, Retter und Seenothelfer zu verklagen."

Jan Fader kam aus Solothurn, weil er der Meinung ist, dass es kein Zustand sei, wenn man die Retter verklagt und die Schiffe an der Arbeit hindert. | Bild: Andrea Fritz

Es sind auch ältere Menschen mit Rollator dabei, junge Eltern mit Kinderwagen und Hundebesitzer. "Stoppt das Sterben im Mittelmeer", skandieren sie immer wieder, während sie mit Transparenten und Plakaten durch die Stadt zum Graf-Zeppelin-Haus ziehen, wo der 29-jährige Zaher Shalabi von seiner Flucht erzählt.

"Wir wussten, dass wir ertrinken könnten"

Als Palästinenserflüchtling sei er nach Syrien gekommen. Doch weil er nicht für Assad kämpfen wollte, musste er weiter fliehen, in den Libanon, der ihn in die Türkei abgeschoben habe. "Es war kein gutes Leben in der Türkei, das hat dazu geführt, dass wir die große und gefährliche Entscheidung getroffen haben", erklärt er die Flucht im Boot. "Wir wussten, dass wir ertrinken könnten", sagt er. Der Motor seines sieben Meter langen und mit 47 Personen besetzten Bootes sei glücklicherweise erst in der Nähe einer Insel kaputt gegangen. Heute macht Zaher Shalabi eine Ausbildung bei MTU. "Das Leben kann immer besser werden, solange es Freundlichkeit zwischen den Menschen gibt", sagt er.

Zaher Shalabi kam auf einem überfüllten Boot übers Mittelmeer zu uns, bei der Kundgebung vor dem Graf Zeppelin Haus hat er erzählt, wie es ihm erging. | Bild: Andrea Fritz

Aus sicherer Entfernung brüllt ein Mann mittleren Alters den Demonstranten später eine gegen männliche Flüchtlinge gerichtete Hasstirade zu. Die meisten Teilnehmer schütteln den Kopf oder ignorieren ihn einfach. "Hören wir auf damit, stehen wir zusammen, bilden wir eine große Seebrücke und helfen wir den Menschen, die in diesem Mittelmeer darauf warten müssen gerettet zu werden", fordert Frank Machinski von der Initiative für Bleiberecht.

Auch Lena Reiner vom Bündnis für Vielfalt unterstützt die Demonstration von Zoe und der Bewegung "Seebrücke". Sich nicht zu positionieren sei keine Lösung sagt sie. Reiner kreidet der Stadt Friedrichshafen an, dass nicht auch sie klar Stellung beziehe, wie beispielsweise die Städte Köln, Rostock und Düsseldorf. "Es geht ums Grundgesetz und um Menschenrechte, das hat nichts mit dem Verstoß gegen Neutralität zu tun", sagt Reiner bei einer zweiten Kundgebung auf dem Buchhornplatz. Hier spricht außerdem Fady Abdulkader. Auch der Vorsitzende des syrischen Kulturvereins ist ein Mittelmeerflüchtling. Er ist 2015 mit seinem Bruder und dessen Familie nach Deutschland gekommen. "Wir waren 50 Personen in einem kleinen Schlauchboot und wir hatten Frauen und Kinder dabei", erinnerte er sich.

Zoe gehört zu den Seenotrettern, gegen die die italienische Staatsanwaltschaft derzeit ermittelt. | Bild: Andrea Fritz

Italienische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 22-jährige Häflerin

Diese Bilder kennt Zoe nur zu gut. Die 22-Jährige, die zusammen mit "Seebrücke" zu dieser Demonstration aufgerufen hatte, hat in drei Wochen an Bord der "Iuventa" viele Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet und sie hat viele Menschen sterben sehen. "Alle Schwimmwesten, die ich gesehen habe, waren keine richtigen Schwimmwesten", sagt sie. "Sie haben sich beim Kontakt mit Wasser vollgesogen und die Menschen sind wie Steine untergegangen." Wegen ihres Einsatzes mit "Jugend rettet" wird sie heute von der italienischen Staatsanwaltschaft verfolgt, ihr drohen 15 Jahre Haft.

Die Bewegung Die "Seebrücke" ist eine internationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft. Sie solidarisieren sich mit Menschen auf der Flucht und fordern von der deutschen und europäischen Politik sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht sind. Am Samstag, 11. August, findet um 12.30 Uhr in Ravensburg am Holzmarkt eine weitere Seebrücken-Demonstration statt. (afr)

