Amokalarm in Friedrichshafener Berufsschule: Glücklicherweise stellte sich das am Freitagmorgen in Friedrichshafen als Falschmeldung heraus. Im Berufsschulzentrum in der Friedrichshafener Steinbeisstraße schlug laut Meldung der Polizei eine Gefahrenmeldeanlage aus. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sei daraufhin ausgerückt.

Kriseninterventionsteams standen bereit

„Etwa 1200 Schüler und Lehrkräfte, die sich zu dieser Zeit in den Gebäudekomplexen befanden, wurden aus ihren Klassenzimmern begleitet“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Es handelte sich um einen Amokalarm“, sagt Simon Göppert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, am Nachmittag auf Anfrage. Für die Betreuung der Evakuierten hätten Polizei und Rettungsdienst mit Kriseninterventionsteams bereitgestanden. Es habe sich bei der Untersuchung des Gebäudes allerdings herausgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Einsatzmaßnahmen hätten dennoch bis in die Mittagspause angedauert.

2021 gab es bereits einen Fehlalarm

„Zur Ursache können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts mitteilen“, sagt Simon Göppert. Nun ermittele die Kriminalpolizei Friedrichshafen, ob der Alarm womöglich missbräuchlich ausgelöst wurde. Aber: „Es liegt die Vermutung nah, dass es sich um einen technischen Defekt handelt“, heißt es von Göppert weiter. Im September 2021 hatte es in dem Berufsschulzentrum schon einmal einen Fehlalarm gegeben. Auch damals wurde ein technischer Defekt vermutet.