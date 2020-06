Weil er mit dem Schienenersatzverkehr nicht zurecht gekommen ist, ist ein 49-jähriger Asylbewerber am 30. August 2019 am Bahnhof in Friedrichshafen gestrandet. Weil er in der Folge einen Einbruch beging, musste er sich jetzt vor dem Amtsgericht in Tettnang verantworten. Wie es in der Anklage hieß, habe der Mann, der ein Alkoholproblem hat, sich in Friedrichshafen Wodka gekauft und diesen getrunken, während er überlegte, was nun zu tun sei. Nach eineinhalb Flaschen des hochprozentigen Getränks sei er zum Schluss gekommen, sich einen Schlafplatz zu suchen.

Mann stieg durch gekipptes Fenster ins GZH ein

Am Graf-Zeppelin-Haus (GZH) bemerkte der hagere Mann ein gekipptes schmales Fenster, durch das er ins Innere der gastronomischen Büroräume schlüpfen konnte. Dort habe er einen Schraubenzieher gefunden und angefangen, die Schubladen und Schränke aufzubrechen. Er fand zwei Trinkgeldkässchen und einen tragbaren Tresor. Dann sei er durch den normalen Eingang gegangen, der mit einer Fluchttür verschlossen war, und habe seine Beute am Seeufer abgelegt.

Schubladen geknackt und Wechselgeld-Kassen gestohlen

Er sei durch die nun offene Türe zurückgegangen, habe im Bereich der Garderoben weitere 13 Schubladen aufgehebelt und ein Dutzend Wechselgeld-Kassen mitgenommen, die er ebenfalls an den See trug. Dort knackte er die Geldkassetten und versenkte sie mitsamt des ungeöffneten Tresors im See. Wie sich später herausstellte, war der Tresor, in dem sich normalerweise die Löhne für Aushilfen befinden, an diesem Tag ohnehin leer gewesen.

Beute von 1100 Euro, Schaden von 5000 Euro

Der Mann erbeutete in zwei Stunden insgesamt 1100 Euro und richtete Schaden von 5000 Euro an. „Ja, das habe ich gemacht“, gab er am Dienstag vor dem Schöffengericht unumwunden zu.

Haftstrafe summiert sich mit Bewährungsstrafe auf zwei Jahre und drei Monate

Richter Max Märkle verurteilte den Mann für den Einbruch zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Der Mann habe bereits kurz nach seiner Ankunft in Deutschland angefangen, seinen Lebensunterhalt mit Diebstählen und Einbrüchen zu bestreiten. Dafür wurde er seit 2012 in ganz Süddeutschland sieben Mal verurteilt. Die nun verhängte Strafe summiert sich deshalb zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und drei Monaten auf, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch unter Bewährungsaufsicht stand.

Fall durch Bilder einer Überwachungskamera aufgeklärt

„Wir glauben ihnen, dass sie nicht durch Süddeutschland gereist sind, um Straftaten zu begehen, aber sie haben Straftaten begangen, während sie durch Süddeutschland gereist sind“, begründete Richter Härle das Urteil, in dem er dem Angeklagten gewerbsmäßiges Vorgehen anlastete. „Die hohe Rückfallgeschwindigkeit zeigt, dass man an Ihnen nichts mehr ändern wird.“ Aufgeklärt wurde der Fall durch die Bilder der Überwachungskameras.