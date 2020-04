von SK

Unbekannte haben am Donnerstag, 26. März, zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr sieben Bushaltestellen in Friedrichshafen und Ailingen verwüstet und Glasscheiben zerschlagen. Wie die Polizei vergangene Woche mitteilte, ist dabei Schaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden.

Sieben Haltestellen sind betroffen

Die Haltestellen „Schwarzer Brunnen“ und „Rotachhalle“ in Ailingen sowie „Kornblumenstraße“, „Schwabstraße“, „Steinbeisstraße“ und „Jugendherberge“ sind betroffen.

1000 Euro Belohnung für Hinweise

Weil sich bisher noch keine Zeugen gemeldet haben, die Hinweise zu den Tätern geben können, hat der Stadtverkehr Friedrichshafen nun eine Belohnung ausgesetzt: Informationen, die zur Ermittlung des Täters führen, werden mit 1000 Euro belohnt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden unter Telefon: 07541/7010