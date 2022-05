Ein 18-Jähriger war mit vier Mitfahrern am Sonntag gegen 1.15 Uhr auf der Leustetter Straße Richtung Kreisverkehr unterwegs. Wie die Polizei schreibt, sei das Auto vermutlich zu schnell gewesen, sodass es dem jungen Fahrer nicht gelang, ordnungsgemäß durch den Kreisel zu fahren.

Bodenseekreis Unfallbilanz 2021: Mehr Verkehrstote und weniger Verletzte Das könnte Sie auch interessieren

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, überfuhr ein Blumenbeet und blieb schließlich in einem Feld stehen. Bei dem Unfall lösten die Airbags aus und zwei 17 Jahre alte Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 16 Jahren kamen mit dem Schrecken davon. Am Fiat, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamte fest, dass der für vier Personen zugelassene Wagen mit einer Person überbesetzt war, weshalb dem 18-Jährigen weitere Konsequenzen drohen.