Nach 40 Jahren in der Feuerwehr Frickingen und 20 Jahren im Führungsamt zieht Josef Kessler einen Schlussstrich. „Es muss frischer Wind rein“, befindet der scheidende Kommandant. Dass er aufhören wollte zu seinem 40. Dienstjubiläum in der Feuerwehr, das hatte Kessler schon vor zwei Jahren angekündigt. Dass es gleich zwei Anwärter auf sein Führungsamt geben wird, hatte er damals noch nicht geahnt.

Bei einer Corona-konformen, geheimen Wahl im Rathaus setzte sich jetzt Matthias Seibert gegen Kesslers stellvertretenden Kommandanten Tobias Matt durch. „Ich freue mich, dass ich diese große Verantwortung nicht mehr tragen muss“, sagt Kessler, und in seiner Stimme schwingt Erleichterung mit. Seit seinem 18. Lebensjahr war er der Frickinger Wehr treu, fünf Jahre war er stellvertretender Kommandant, 15 Jahre lang trug er als Kommandant die Verantwortung und hat in der gesamten Zeit manchen Großeinsatz erlebt.

Auch beim Flugzeugabsturz war Kessler als Kommandant im Einsatz

In seine Zeit als Kommandant fielen unter anderem der Flugzeugabsturz im Jahr 2002 in Überlingen, der Großbrand des Haupthauses der Camphill-Gemeinschaft in Bruckfelden 2012 sowie zwei Hochwasser-Großereignisse in den vergangenen Jahren.

Brennender Baum, 100-Jahre-Feier und Freundschaft mit Partnerwehr Frick

Rückblickend der lustigste Einsatz war für ihn der Brand eines einzelnen Baumes mitten im Wald, der ein paar Tage nach Silvester zufällig entdeckt worden war. Vermutlich habe ein Silvesterböller zu dem Brand geführt. „Wir haben zuerst fotografiert und dann gelöscht“, umreißt Kessler Situation am Brandort. Als besondere Höhepunkte zählt Josef Kessler die 100-Jahre-Feier der Frickinger Freiwilligen Feuerwehr auf, inklusive Leistungswettkampf aller Bodensee-Wehren. Auch die Freundschaft mit der Schweizer Partnerwehr aus Frick liegt ihm sehr am Herzen.

Neuer Fuhrpark und neues Feuerwehrhaus fallen in seine Amtszeit

Der Scheidende freut sich: „Ich habe Einiges bewegen können.“ So sei der gesamte Fuhrpark der Feuerwehr Frickingen unter seiner Regie erneuert worden. In die Planung des neuen Feuerwehrhauses sei er einbezogen gewesen. Sein ganz besonderes Augenmerk lag stets auf der Anwerbung neuer Mitglieder. Ganz besonders dankbar ist er seiner Frau Angelika für ihre Unterstützung. „Der Job als Feuerwehrkommandant ist nur machbar, wenn die Partnerin ihn mitträgt“, ist sich Kessler sicher. Bei jedem Fest habe seine Frau zusammen mit vier weiteren Frauen von Feuerwehrlern für die Verpflegung gesorgt. „Das gemeinsame Feiern, die tolle Kameradschaft untereinander“, die werde er vermissen, sagt der Ex-Kommandant.

40 Jahre Feuerwehrdienst sind genug: Ex-Feuerwehr-Kommandant Josef Kessler gibt nicht nur die Leitung ab, sondern verlässt auf eigenen Wunsch die aktive Wehr. | Bild: Martina Wolters

Zeit für Enkel, Modellbahn und Motorrad

In seiner neu gewonnen Freizeit will er sich jetzt mehr seinem ersten Enkel widmen. Und mit dem Bau von Modelleisenbahnen hat er schon ein prima neues Hobby gefunden. Auch will Josef Kessler wieder mehr Motorrad fahren. Bei der Feuerwehr zieht sich der 58-Jährige aus eigenem Antrieb in die Altersabteilung zurück. Er wolle dem Neuen auf keinen Fall „reinschwätzen“.

26-Jähriger bereits seit zehn Dienstjahren bei der Wehr

Matthias Seibert, sein junger Nachfolger, kann trotz seines Alters von 26 Jahren mit einer Menge Erfahrung aus zehn Dienstjahren bei der Feuerwehr aufwarten. Außerdem ist er als Berufsfeuerwehrmann in Friedrichshafen tätig. Was hat ihn gereizt, die Verantwortung für 56 Feuerwehrleute zu übernehmen? Zum einen sei er von einigen Kameraden angesprochen worden. Zum anderen möchte er sich der Herausforderung stellen, die Feuerwehr in eine neue Generation zu führen. Wichtig ist ihm, die Kameradschaft wieder zu stärken, die unter Corona gelitten hat, und die Kommunikation zwischen Führungsebene und Mannschaft zu verbessern. Wie sein Vorgänger setzt er darauf, neue Mitglieder zu werben, dafür will er hauptsächlich die Sozialen Medien nutzen.

Noch keine Pläne für den 110. Geburtstag der Wehr

Außerdem will Matthias Seibert die Aufgaben innerhalb der Wehr neu strukturieren. Unter den zwei Hauptsachgebieten Technik und Verwaltung sollen die vielfältigen Arbeitsfelder wie Atemschutz oder Übungsbetrieb jeweils verantwortlich vergeben werden. Auch ein Mehr an Fortbildungen in Richtung Elektrifizierung, Klimawandel oder neue Bauvorschriften schwebt dem neuen Kommandanten vor. Für das 2023 anstehende 110-jährige Bestehen der Feuerwehr gibt es hingegen noch keine Pläne, wie der neue Kommandant erklärt. „Es wird im Feuerwehrausschuss noch diskutiert, ob und wie wir eventuell die Festlichkeit ausrichten können, sollte es die Möglichkeit geben.“

Berufsfeuerwehrmann Matthias Seibert übernimmt das Steuer und möchte die Aufgabenverteilung neu strukturieren. | Bild: Martina Wolters

Der neue Kommandant Matthias Seibert

Matthias Seibert ist der neu gewählte Chef der Freiwilligen Feuerwehr Frickingen. Bei einer Wahl im Rathaus konnte er sich gegen den amtierenden stellvertretenden Kommandanten Tobias Matt durchsetzen. Seibert vereinigte 23 von insgesamt 40 Stimmen auf seine Person, Matt erhielt 16. Eine Stimme war ungültig. Der 26-jährige Matthias Seibert stammt aus Bad Saulgau, ist aber in Frickingen aufgewachsen. Er ist ausgebildeter Anlagenmechaniker für Heizung und Klimatechnik. Ferner absolvierte er die Ausbildung zum Beamten des mittleren Feuerwehrdienstes und arbeitet derzeit bei der Feuerwehr Friedrichshafen. Vor zehn Jahren trat er in die Frickinger Feuerwehr ein. Zusätzlich ist Mattias Seibert als Maschinist ausgebildet, im Sprechfunk und im Atemschutz. Von 2014 bis 2019 war er stellvertretender Jugendwart. Seit mehreren Jahren arbeitet er mit in einem Team zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien.