Vor allem die Tatsache, dass es keine Diebstähle bei Wohnungseinbrüchen gab, fand der Polizist erfreulich. Schließlich seien das jene Delikte, die die Bürger in ihrem Sicherheitsgefühl berührten. Stitzenberger stellte auch klar, dass sich 2020 wegen der Corona-Pandemie Schwerpunkte bei den einzelnen Delikten verschoben hätten. “Die Pandemie und deren Auswirkungen auf unser Leben haben auch hier Wirkungen hinterlassen.“ Wenn viele Menschen pandemiebedingt im Homeoffice arbeiteten und weniger unter Leute gingen, stünden Einbrecher vor dem Problem, nicht mehr auf gewohnt leere Häuser zu treffen.

Polizeirat Stephan Stitzenberger, 36 Jahre, trat am 1. Dezember seinen Dienst als Leiter des Polizeireviers Überlingen an. Stitzenberger stammt aus Spaichingen. | Bild: Hilser, Stefan

Insgesamt hat der leichte Rückgang der Delikte Auswirkungen auf die sogenannte Häufigkeitszahl, die Zahl der Straftaten gerechnet auf 100 000 Einwohner. Diese sei in der Gemeinde Frickingen um 128 auf 2086 gesunken und liege deutlich unterhalb des Durchschnitts von 4679 im Bodenseekreis. Die Aufklärungsquote habe sich ebenfalls leicht verbessert, von 62,1 auf 63,5 Prozent. Auch bei den Vermögens- und Betrugsdelikten habe sich etwas getan: Hier waren es mit 20 Fällen zwei weniger als im Vorjahr.

Obwohl die Zahl der Straftaten leicht gesunken ist, seien drei Körperverletzungen mehr angezeigt worden, zehn statt sieben im Jahr 2019. Weil diese Körperverletzungen in Frickingen überwiegend im privaten Bereich stattgefunden hätten und die Täter bekannt gewesen seien, konnten sie alle aufgeklärt werden, wie Stitzenberger erläuterte. Häusliche Gewalt sei ein schwieriges Deliktfeld, merkte er an. „Viele Personen scheuen sich davor, bei Gewalt im Haus die 110 zu wählen“, wusste er aus Erfahrung zu berichten. Für den gesamten Bodenseekreis vermeldete Stitzenberger einen leichten Anstieg der Gewaltdelikte um 5,6 Prozent.

Der Nachfolger des früheren Polizeichefs Günter Hornstein nutzte die Ratssitzung, um sich vorzustellen. Frickingen fällt unter den Zuständigkeitsbereich seines Reviers, zu dem außerdem Markdorf, Salem und Meersburg gehören. Der neue Leiter ist 36 Jahre alt und Vater von drei Kindern. Nach dem Master-Studienabschluss wechselte er vom mittleren Polizeivollzugsdienst in den höheren und übernahm am 1. Dezember 2019 die Stelle in Überlingen.