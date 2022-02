Schnee und Graupel waren der Grund, dass am Montagmorgen auf der Straße zwischen Frickingen-Altheim und Heiligenberg-Hattenweiler der Verkehr lahmgelegt wurde. Kurz nach 7 Uhr war ein talwärts fahrender Lastwagen ins Rutschen geraten und blieb im unbefestigen Randstreifen stecken. Auch nachfolgende Fahrzeuge kamen nicht mehr voran. Es entwickelte sich in beiden Fahrtrichtungen ein veritabler Stau, den die Polizei erst nach einer halben Stunde auflösen konnte.

Schnee- und Graupelschauer kurz vor dem Morgenverkehr

Verärgert meldete sich ein betroffener Autofahrer beim SÜDKURIER: Wo sei der Winterdienst gewesen? Für diesen Straßenabschnitt ist der Landkreis Bodenseekreis zuständig. Dessen Sprecher Robert Schwarz erklärte am Montag auf Nachfrage, er könne den Ärger der Betroffenen verstehen. Schwarz warb jedoch zugleich um Verständnis für besonders widrige Bedingungen. Man habe auf diese extrem steile Passage ohnehin immer ein wachsames Auge. Nun sei dort zwischen 6.30 und 6.40 Uhr ein ergiebiger Schnee- und Graupelschauer niedergegangen, kurz bevor der lebhafte Morgenverkehr einsetzte. „Eine blöde Zeit“, meinte Schwarz.

Die Räumfahrzeuge des Landkreises sind mit Trackern, also mit satellitengestützter Ortsverfolgung ausgestattet; so sei nachzuvollziehen, dass die Steige zwischen Altheim und Hattenweiler am Montag um 4.45 Uhr gestreut worden war, ein zweites Mal dann um 7.20 Uhr. Schwarz stellte sich vor den Winterdienst: „Wir mühen uns, können aber nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein.“