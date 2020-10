von Martina Wolter

Gertrud Bosem und Winfried Weigelt waren maßgeblich beteiligt an der Entstehung und Gründung des heute nicht mehr wegzudenkenden Vereins „Miteinander-Bürger-Selbsthilfe Frickingen“. Vor 13 Jahren wurde er aus der Taufe gehoben. Seitdem gehörten sie dem Vorstand an. Weigelt als Vorsitzender, Bosem als Kassiererin und Einsatzleiterin. Weil sie beide ihre Vorstandsposten aus privaten Gründen abgeben, haben sie die Gelegenheit genutzt, ein Resümee der bisherigen Vereinsarbeit zu ziehen: Auch, wenn sich das eine oder andere geändert hat, das Vereinsziel ist gleichgeblieben. Immer noch geht es laut den Scheidenden darum, ältere oder hilfsbedürftige Mitbürger unterstützend unter die Arme zu greifen, damit diese möglichst lange in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können.

Keine Konkurrenz zur Sozialstation

Bosem erzählt von dem damaligen kleinen, familiären Altenheim, dessen Heimleitung Margot Pfleghar, die zündende Idee zur Verbesserung der Situation der Hilfsbedürftigen vor Ort hatte. “Es gibt so viele vereinsamte Menschen“, weiß Bosem aus ihrer Erfahrung als Einsatzleiterin. Die Menschen brauchten den Kontakt zu anderen. Bei der von den insgesamt 40 Helfern geleisteten 2750 Gesamtstunden bekommen sie beides: Hilfe und Ansprache. Wichtig ist den Ausscheidenden, dass die geleisteten Dienste wie Hilfe rund ums Haus, Fahrdienst zum Arzt oder Einkaufen „nicht mit dem Angebot der Sozialstation konkurrieren.“ Es gehe vielmehr darum, Kontakte zu halten und die vertraute Umgebung und das Netzwerk innerhalb der Nachbarschaft nicht zu verlieren. Vielmals gelinge das. Darauf sind Beide ein wenig stolz. „Unser Angebot ist wertvoll für Frickingen“, unterstreicht der langjährige Vorsitzende. Allein rund 1000 Essen aus der Lagerhausküche würden jährlich in der Gemeinde ausgeliefert.

Mittlerweile ist auch Heiligenberg in den Betreuungsbereich mit aufgenommen worden. Dass die Kunden mit ihren Helfern zufrieden sind, lasse sich zum Beispiel ablesen an Kuchen, die extra für Betreuer gebacken werde. „Wir haben viel Zeit für zwischenmenschlichen Kontakt.“ In der Regel komme auch immer die gleiche Betreuungsperson, wie Bosem betont. „Wenn ich nicht mehr im Vorstand bin und die Kasse führe, möchte ich mich wieder mehr um die Menschen in ihren Häusern direkt kümmern“, wünscht sich die 74-Jährige. Zwar seien die alten Leute versorgt, aber wenn die Mobilität eingeschränkt sei oder die Kinder weiter weg wohnten, fehlten oft die Sozialkontakte. Innerhalb eines Dorfes ist es ihrer Ansicht nach „noch möglich, mitzubekommen, wenn jemand einsam ist.“ Auch als Einsatzleiterin wird Bosem dem Selbsthilfe-Verein weiter unentgeltlich zur Verfügung stehen. Gerne möchte die rüstige Seniorin sich außerdem „in Ruhe den Enkeln widmen.“

Weigelt wird es nicht langweilig

Ihrem Vorstandskollegen wird es ebenfalls nicht langweilig werden. „Ich bin weiter ein bissel engagiert“, sagt Weigelt. Obwohl der 72-Jährige in naher Zukunft von Frickingen in die neue Salemer Mitte umzieht, will er weiter Frickingens Jungmusiker an der Klarinette ausbilden. Ferner leitet er eine Polka-Band und schreibt Bücher, gespeist durch eigene Erinnerungen und die seiner Familie.

Nußbaum und Reichle folgen nach

Über die Vereinszukunft machen sich beide keine Sorgen. Das Gremium stehe auf soliden Füßen und die Nachfolger Gertrud Nußbaum als Vorsitzende sowie Susanne Reichle als Kassenwartin seien erfahrene Mitglieder. Bei der Hauptversammlung wurden Bosem und Weigelt von Verwaltungsmitarbeiterin Erika Lanz verabschiedet. Zusätzlich zu deren Nachfolgern wählte die Versammlung noch Frauke Möller zur stellvertretenden Vorsitzenden und Max Schuster zum Schriftführer.