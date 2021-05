Über 32 Jahre hinweg sind die Menschen aus Frickingen und dem schweizerischen Frick partnerschaftlich miteinander verbunden. Ihre gegenseitige Freundschaft besteht nicht nur auf dem Papier der Partnerschaftsurkunde vom 28. Oktober 1989. Vielmehr gibt es einen regen Austausch zwischen den Gemeindeoberhäuptern, den Feuerwehren, den Chören, den Frauengemeinschaften oder dem Tennisclub.

Das Wahrzeichen der Schweizer Partnerstadt Frick ist der Dino. Er zierte auch die Weihnachtspost im Lockdown. | Bild: Birgit Bergmüller

Viele ganz persönliche Beziehungen sind so entstanden. Doch wie sieht es in Zeiten der Pandemie mit der Freundschaftspflege aus? Finden noch Kontakte statt oder herrscht Corona-Funkstille? Auch, wenn persönliche Besuche wegen der Corona-Bestimmungen kaum möglich waren, ist es doch nicht ganz still gewesen zwischen den beiden Partnergemeinden.

Alle zwei bis drei Monate kommunalpolitischer Austausch

Bürgermeister Jürgen Stukle berichtet von einem Austausch auf kommunalpolitischer Ebene in Abständen von zwei bis drei Monaten. Sein Fricker Amtskollege, Gemeindeammann Daniel Sutter, hatte es sich außerdem nicht nehmen lassen, bei dem ersten virtuellen Frickinger Adventskalender mitzumachen. Daheim am Weihnachtsbaum stehend, sendete Sutter Weihnachtsgrüße per Video an die Freunde in der Bodenseeregion.

Fricks Gemeindeammann Daniel Sutter ließ es sich nicht nehmen, einen weihnachtlichen Gruß für den virtuellen Adventskalender zu schicken. | Bild: Birgit Bergmüller

Weil der Bürger-Neujahrsempfang ausfallen musste, zu dem Sutter außerhalb der Pandemie regelmäßig mit einer Delegation anreist, schickte der Gemeindevorsteher erneut einen Videogruß. Zwischen den Feuerwehren hüben und drüben sah es ähnlich aus mit der Kontaktpflege. Frickingens Kommandant Josef Kessler spricht von Mails, die zwischen ihm und seinem Kollegen Major Andreas Fahrni alle zwei Monate hin und her gingen und gehen.

Bürgermeister Jürgen Stukle stellte seine Neujahrsansprache online, so dass sie für Frickinger wie Fricker nachzuvollziehen war. | Bild: Birgit Bergmüller

„Wir geben uns gegenseitig Informationen und erzählen von unseren Sorgen“, sagt Kessler. Dort wie hier sei die Problematik eins zu eins gleich. Beide Wehren dürften nur noch in kleinen Gruppen üben, hätten ähnlich schwierige Verhaltensregeln und beide Probleme mit nachlassender Einsatzbereitschaft.

Persönliche Dinge werden ebenso besprochen. „Wir haben über die Jahre eine enge Freundschaft entwickelt“, beschreibt Kessler seine Verbindung zu Fahrni. Da würden private Erlebnisse wie beispielsweise schöne Wandertouren ebenfalls ausgetauscht.

“Die Freunde aus Frick warten genauso sehnsüchtig darauf, dass sich die Pandemie-Situation wieder normalisiert wie wir auch“, unterstreicht Josef Kessler. Ihm schwebt zum Jahresende ein Fest vor mit Schweizer Kameraden. „Sofern die Corona-Regeln es zulassen“, sagt Kessler. Schließlich müssten die Feuerwehrleute einsatzbereit bleiben.

Viele Berührungspunkte zwischen Frickingen und Frick Gegenseitig unterstützt haben sich die Menschen aus dem Linzgau und aus dem Aargau zum Beispiel beim Fricker Bahnhofsfest (1995) und beim 25. Jubiläum der Frickinger Gesamtgemeinde (1998). Im Jahr 2000 beteiligten sich 30 Grundschulkinder an einem Jugendfest in der Schweiz. Drei Jahre später tauschten die Rathaussekretärinnen Andrea Lohr und ihre Schweizer Kollegin Sonja Büchli sogar eine Woche lang den Arbeitsplatz. Zum 20. Geburtstag der Jumelage wurde hüben wie drüben jeweils eine Jubiläumstafel enthüllt. In beiden Gemeinden gibt es einen Platz mit Sitzgelegenheiten, der den Namen der Partnergemeinde trägt. Zu jedem Frickinger Herbstmarkt reisen die Schweizer Freunde an und packen kräftig mit an. Zum Jubiläumsmarkt 2005 bespielten sie eine Marktbeiz, bei der Raclette verkauft wurde. Im vorletzten Jahr erschien trotz Regenwetter der ehemalige Gemeindeammann und Jodelchorleiter mit seinem Chor. Zur Freude der Herbstmarktbesucher gaben die Sängerinnen und Sänger in Tracht eine Kostprobe ihres Jodelkönnens.

Isolde Pfaff sagt, sie habe während der Corona-Pandemie kaum Kontakt in den Marktort im Kanton Aargau gehabt. Gefreut hat sich die frühere Löwen-Wirtin aber über einen telefonischen Gruß von Hans-Jörg Huber aus Frick am Neujahrstag. Huber hatte zusammen mit Pfaff die Gala zum 30. Jubiläum der Jumelage in der Graf-Burchard-Halle moderiert.

In Pandemiezeiten läuft der Kontakt laut Kultur-und Tourismusleiterin Birgit Bergmüller viel über soziale Netzwerke wie Instagram. | Bild: Birgit Bergmüller

Sechs Stunden lang hatten 200 Fricker mit 250 Frickingern ihre lebendige Gemeindepartnerschaft mit viel Musik und fröhlichen Anekdoten gefeiert. „Kein Fest in Frickingen ohne Fricker“, hatte Pfaff auf der Festhallenbühne konstatiert. “Wenn es wieder möglich ist, sich gegenseitig zu besuchen, lebt unsere Städtepartnerschaft wieder auf“, ist Isolde Pfaff felsenfest überzeugt.